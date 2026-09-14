紐約市嚴重壅堵日預警 聯大期間、感恩節前後重災
紐約市交通局日前公布了2026年末「嚴重壅堵警報日」(Gridlock Alert Days)名單，在今年剩餘的日子裡，還將有20天預計將出現全市性的嚴重壅堵，其中主要集中在9月底和年底。
在紐約市的政策語境中，「嚴重壅堵」(gridlock)指路網中由於車流量過大，而出現信號燈系統失效，路口的各方向車流相互堵死、無法移動的情境，該術語通常被用於描述曼哈頓核心區出現交通量過載而導致癱瘓的嚴重程度。在「嚴重壅堵」日，交通管理部門將實時監控交通癱瘓區域，並採用人工控制的方式指揮信號燈。
此外，曼哈頓堵車費也會在「嚴重壅堵」日臨時調漲，市府建議居民和遊客在「嚴重壅堵」日盡可能走路、騎車或搭乘地鐵出行，以配合減輕路面交通壓力。
根據市府預測，2026年的常規「嚴重壅堵」日將集中出現在9月底的聯合國大會期間，以及從感恩節前直到聖誕節前時段，具體日期包括9月21日(周一)至25日(周五)的個工作周；感恩節前的11月18(周三)、19(周四)和24日(周二)、以及12月2(周三)至4日(周五)、8日(周二)至11日(周五)、15日(周二)至18日(周五)，和聖誕節前的12月23日(周三)。
市交通局提示，聯合國總部外的第一大道隧道內已建成永久性的單車專用道，配備隔離保護設施，使騎車的市民可在聯大期間高效且安全地經過此處封閉路段。由於曼哈頓東區的地鐵覆蓋率較低，而作為公共交通主力的公車運營屆時將受交通狀況嚴重影響，因此有條件的市民最好在9月底的聯合國大會期間改為單車出行。
市交通局公布今年剩餘共有20天列入嚴重壅堵警報日，預估全市交通會明顯惡化，尤其曼哈頓核心區更容易出現車流堵死、路口癱瘓的情況。 市府預測重災時段集中在9月底聯合國大會期間，以及感恩節前到聖誕節前的多個工作日，包含9月21日至25日、11月18日、19日、24日，和12月多個周三到周五。 警報日交通局會實時監控壅塞區域，必要時改由人工控制信號燈，並且曼哈頓堵車費也會臨時調漲；市府同時建議民眾盡量步行、騎車或搭乘地鐵。
精華 FAQ
市交通局公布今年剩餘共有20天列入嚴重壅堵警報日，預估全市交通會明顯惡化，尤其曼哈頓核心區更容易出現車流堵死、路口癱瘓的情況。
市府預測重災時段集中在9月底聯合國大會期間，以及感恩節前到聖誕節前的多個工作日，包含9月21日至25日、11月18日、19日、24日，和12月多個周三到周五。
警報日交通局會實時監控壅塞區域，必要時改由人工控制信號燈，並且曼哈頓堵車費也會臨時調漲；市府同時建議民眾盡量步行、騎車或搭乘地鐵。
上一則
近期活動
下一則