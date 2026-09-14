紐約市嚴重壅堵日預警 聯大期間、感恩節前後重災

據市交通局預測，紐約市將在9月底的聯合國大會期間，以及從感恩節前直到聖誕節前的時間段內，集中出現常規「嚴重壅堵日」。(記者許君達╱攝影)

紐約市 交通局日前公布了2026年末「嚴重壅堵警報日」(Gridlock Alert Days)名單，在今年剩餘的日子裡，還將有20天預計將出現全市性的嚴重壅堵，其中主要集中在9月底和年底。

在紐約市的政策語境中，「嚴重壅堵」(gridlock)指路網中由於車流量過大，而出現信號燈系統失效，路口的各方向車流相互堵死、無法移動的情境，該術語通常被用於描述曼哈頓 核心區出現交通量過載而導致癱瘓的嚴重程度。在「嚴重壅堵」日，交通管理部門將實時監控交通癱瘓區域，並採用人工控制的方式指揮信號燈。

此外，曼哈頓堵車費也會在「嚴重壅堵」日臨時調漲，市府建議居民和遊客在「嚴重壅堵」日盡可能走路、騎車或搭乘地鐵出行，以配合減輕路面交通壓力。

根據市府預測，2026年的常規「嚴重壅堵」日將集中出現在9月底的聯合國大會期間，以及從感恩節 前直到聖誕節前時段，具體日期包括9月21日(周一)至25日(周五)的個工作周；感恩節前的11月18(周三)、19(周四)和24日(周二)、以及12月2(周三)至4日(周五)、8日(周二)至11日(周五)、15日(周二)至18日(周五)，和聖誕節前的12月23日(周三)。

市交通局提示，聯合國總部外的第一大道隧道內已建成永久性的單車專用道，配備隔離保護設施，使騎車的市民可在聯大期間高效且安全地經過此處封閉路段。由於曼哈頓東區的地鐵覆蓋率較低，而作為公共交通主力的公車運營屆時將受交通狀況嚴重影響，因此有條件的市民最好在9月底的聯合國大會期間改為單車出行。