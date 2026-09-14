曼哈頓居民抗議開發案迫遷停車位 兩橋社區籲政府介入

下東城兩橋社區居民近期發起集會，反對開發商強制搬遷停車位，並要求當局介入重審建案。(記者許君達╱攝影)

曼哈頓 下東城兩橋社區部分居民近日就社區停車位被迫遷離的事件舉行集會，要求當局介入審查驅離程序的合法性。本區市議員馬泰 (Christopher Marte)及部分華人社區領袖參與了集會。

據介紹，曼哈頓櫻桃街(Cherry St)265和275號樓的居民8月初接到通知，稱由於開發需要，要求他們將原本停在樓前停車場內的車輛轉移至附近羅格斯公園(Rutgers Park，亦稱73 Rutgers Slip)內的臨時代客泊車場。組織本次集會的「陸地盡頭二區居民協會」(Lands End 2 Resident Association)負責人譚雅(Tanya Castro-Negrón)表示，施工方在發出通知後，迅速在原有停車場外建起圍擋，並要求車主在七天內交出鑰匙，由其代為轉移車輛，否則便威脅拖車。

譚雅說，居民團體先向州法院和市警七分局求助，稱施工方並無合法手續強制驅離他們的車輛。在警方阻止迫遷後，雙方暫時呈對峙狀態。

根據土地使用許可，這兩棟住宅1979年建成後，在現有停車場的範圍內配套建設了103個固定車位。紀錄顯示，停車場區域2010年代初曾被計畫建設一座高層醫療護理設施，但一直未能落實，此後該地塊被多次轉手，開發計畫也改為住宅，但也由於法律和行政問題而一直卡關。

2026年8月，市樓宇局核發施工許可，允許開發方將居民車位臨時轉移，但要求不得改變該停車場的用途或使用性質。收到通知的居民則指控負責施工的開發商Sky Equity Group將新的臨時停車場設為代客泊車模式，迫使他們交出自己車輛的控制權。

譚雅表示，他們現在的訴求是工程全面暫停。因為擬建的樓宇不僅位於東河沿岸的防洪工程區域，也壓在地鐵隧道上方，而根據最新的資料，本區域也出現了地面沉降的問題。因此出於安全和其他方面的考慮，建案需要全盤檢討。

馬泰表示，他的辦公室先後向大都會運輸署(MTA)和市設計與建設局(DDC)致信，說明了居民的擔憂並詢問施工方是否曾向他們徵求意見，但都尚未得到回覆。