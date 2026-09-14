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MTA揭IBX快線新貌 18站串聯布碌崙皇后區

記者戴慈慧╱紐約報導
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MTA公布跨區快線最新路線圖，全線將連接布碌崙與皇后區。(取自IBX MTA官網...
MTA公布跨區快線最新路線圖，全線將連接布碌崙與皇后區。(取自IBX MTA官網)

紐約大都會運輸署(MTA)近期公布「跨區快線」(Interborough Express, IBX)最新車站效果圖，進一步展示這項連接布碌崙(布魯克林)與皇后區大型輕軌計畫未來可能呈現的樣貌。根據最新規畫，IBX全線將設18座車站，可轉乘17條地鐵線、長島鐵路(LIRR)及超過50條公車路線，預計每日載客量可達16萬人次。

IBX計畫利用現有約14哩長的貨運鐵路走廊興建客運輕軌，路線將從布碌崙日落公園一路向北，穿越多個布碌崙社區後進入皇后區，終點設於傑克森高地(Jackson Heights)。MTA表示，全程行車時間預估約32分鐘，可望為長期缺乏直接公共交通連結的布碌崙與皇后區居民，提供更便利的跨區選擇。

目前不少民眾往返兩區時，仍須先搭地鐵進入曼哈頓再轉車，不僅繞路，也增加通勤時間。州長霍楚(Kathy Hochul)表示，布碌崙與皇后區是紐約市人口最多的兩個行政區，但兩區之間的公共交通長期不夠便利，IBX完工後，將有助縮短通勤時間，並改善沿線約90萬居民的交通選擇。

此次公布的效果圖，包括車站月台、遮雨棚及出入口等概念設計，MTA並強調，IBX全線18座車站都將符合無障礙通行標準。為配合未來轉乘需求，當局也正優先推動百老匯交匯站(Broadway Junction)、朱尼厄斯街站(Junius Street)、I大道站(Avenue I)及威爾遜大道站(Wilson Avenue)等既有地鐵站的無障礙改善工程。

根據MTA最新規畫，IBX將沿長島鐵路擁有的Bay Ridge Branch及CSX的Fremont Secondary既有貨運走廊興建，在保留貨運功能的同時增設客運服務。列車尖峰時段目標班距約五分鐘，最高時速可達65哩。

隨著工程設計持續推進，部分車站位置也有所調整，例如大西洋大道(Atlantic Avenue)車站規畫向北移入東紐約隧道，以改善與百老匯交匯站A、C線地鐵的轉乘；MTA同時也正在研究，讓列車在大都會大道(Metropolitan Avenue)一帶改走地下隧道，以回應社區意見。

整項IBX工程目前估計耗資約55億元，MTA正在進行環境審查，環境影響報告草案預計於今年稍晚公布，車站、軌道及相關設施的設計工作則將持續至2027年。

精華 FAQ

  • IBX將把布碌崙與皇后區直接連結起來，預計全程約32分鐘、尖峰班距5分鐘，並可轉乘多條地鐵、LIRR及公車，改善長期繞行曼哈頓的通勤問題。

  • 路線將利用約14哩長的既有貨運鐵路走廊，從布碌崙日落公園向北穿越多個社區後進入皇后區，最終終點設在傑克森高地，沿線服務約90萬居民。

  • IBX工程估計耗資約55億元，現正進行環境審查，環境影響報告草案預計今年稍晚公布；車站、軌道與相關設計工作則將持續到2027年。

布碌崙 MTA 皇后區

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