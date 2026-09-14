長島房市 躍全美最強賣方市場 買家高出房源36%

房地產平台Redfin最新分析顯示，長島在全美主要房市中成為賣方最具優勢的地區。(本報檔案照)

房地產平台Redfin最新分析顯示，長島 在全美主要房市中成為賣方最具優勢的地區，納蘇郡與蘇福克郡的待售屋主數比潛在買家少36.2%，供需落差居全美之冠。在全國大部分市場轉向買方之際，想在長島購屋的民眾仍須面對多方競價及快速成交的壓力。

Redfin以2026年7月數據分析49個大型都會區，將賣家比買家少逾10%的市場界定為賣方市場。結果顯示，39個都會區已是買方市場，紐約市 本身則屬供需相對平衡，待售屋比買家多5.3%；但紐約市周邊的長島、北新澤西 和中部新澤西，卻占全美僅六個賣方市場中的三席。

長島約有1萬1958名買家、7631名賣家、排名第二的北新澤西，賣家比買家少20.7%，中部新澤西則少12.9%，列第五。Redfin指出，這些地區與曼哈頓的通勤距離、較大的住宅空間及社區生活，是持續支撐需求的共同因素。

負責長島市場的Redfin經紀人格拉澤(Sandra Glaser)表示，定價合理的房屋很快就會收到多個出價。她說，近來不少多代同堂家庭尋找可容納親屬的獨棟住宅，也有皇后區買家為了更大的後院與生活空間遷往長島，同時不願放棄進入曼哈頓工作的便利。

她以南岸一棟三房兩衛、需要整修的住宅為例，屋主因房屋狀況將開價訂得低於鄰近成交價，但看屋會前已接到大量詢問，後來收到五份出價，「人們想住在孩子能騎單車、能在戶外玩耍的社區」。她也提到一對買家看過50多棟房子、數次在競價中落敗後，才在旺托(Wantagh)買到四房住宅。

對華人家庭而言，多代同堂、父母協助照顧幼兒或需要更大生活空間，都是選擇長島獨棟住宅的常見考量；但在賣家占上風的環境下，買方除準備首期款與貸款文件，也應預留驗屋、估價與競價可能高於開價的資金空間。若買方堅持特定學區、通勤路線或屋況，選擇範圍將更窄，及早掌握市場與設定底線更為重要。

不過，供給緊張不表示賣家可漫天開價。格拉澤提醒，接近100萬元的房子尤其要保持價格合理、屋況可立即入住，買家對需要大幅翻修的物件仍相當敏感。她建議買方在看屋前先取得貸款預核准，研究附近成交紀錄並確定可負擔金額，遇到合適房源時才有能力迅速出價。