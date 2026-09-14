我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

退休後兼職賺8萬 卻被追討百萬退休金

好市多老牌沐浴露特價 有華人用十多年沒換

長島房市 躍全美最強賣方市場 買家高出房源36%

記者范航瑜╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
房地產平台Redfin最新分析顯示，長島在全美主要房市中成為賣方最具優勢的地區。...
房地產平台Redfin最新分析顯示，長島在全美主要房市中成為賣方最具優勢的地區。(本報檔案照)

房地產平台Redfin最新分析顯示，長島在全美主要房市中成為賣方最具優勢的地區，納蘇郡與蘇福克郡的待售屋主數比潛在買家少36.2%，供需落差居全美之冠。在全國大部分市場轉向買方之際，想在長島購屋的民眾仍須面對多方競價及快速成交的壓力。

Redfin以2026年7月數據分析49個大型都會區，將賣家比買家少逾10%的市場界定為賣方市場。結果顯示，39個都會區已是買方市場，紐約市本身則屬供需相對平衡，待售屋比買家多5.3%；但紐約市周邊的長島、北新澤西和中部新澤西，卻占全美僅六個賣方市場中的三席。

長島約有1萬1958名買家、7631名賣家、排名第二的北新澤西，賣家比買家少20.7%，中部新澤西則少12.9%，列第五。Redfin指出，這些地區與曼哈頓的通勤距離、較大的住宅空間及社區生活，是持續支撐需求的共同因素。

負責長島市場的Redfin經紀人格拉澤(Sandra Glaser)表示，定價合理的房屋很快就會收到多個出價。她說，近來不少多代同堂家庭尋找可容納親屬的獨棟住宅，也有皇后區買家為了更大的後院與生活空間遷往長島，同時不願放棄進入曼哈頓工作的便利。

她以南岸一棟三房兩衛、需要整修的住宅為例，屋主因房屋狀況將開價訂得低於鄰近成交價，但看屋會前已接到大量詢問，後來收到五份出價，「人們想住在孩子能騎單車、能在戶外玩耍的社區」。她也提到一對買家看過50多棟房子、數次在競價中落敗後，才在旺托(Wantagh)買到四房住宅。

對華人家庭而言，多代同堂、父母協助照顧幼兒或需要更大生活空間，都是選擇長島獨棟住宅的常見考量；但在賣家占上風的環境下，買方除準備首期款與貸款文件，也應預留驗屋、估價與競價可能高於開價的資金空間。若買方堅持特定學區、通勤路線或屋況，選擇範圍將更窄，及早掌握市場與設定底線更為重要。

不過，供給緊張不表示賣家可漫天開價。格拉澤提醒，接近100萬元的房子尤其要保持價格合理、屋況可立即入住，買家對需要大幅翻修的物件仍相當敏感。她建議買方在看屋前先取得貸款預核准，研究附近成交紀錄並確定可負擔金額，遇到合適房源時才有能力迅速出價。

精華 FAQ

  • 因納蘇郡與蘇福克郡待售屋主數比潛在買家少36.2%，供需落差居全美之冠，顯示房源明顯不足，買方競爭特別激烈。

  • 在49個大型都會區中，39個已轉為買方市場；紐約市本身較平衡，待售屋比買家多5.3%，但長島、北新澤西與中部新澤西仍屬少數賣方市場。

  • 買家除了準備首期款與貸款文件，也要預留驗屋、估價與超出開價競標的資金；若鎖定學區、通勤或屋況，選擇更少，宜先預核准並研究成交價。

長島 紐約市 新澤西

上一則

紐約市嚴重壅堵日預警 聯大期間、感恩節前後重災

下一則

男子攀布碌崙大橋稱身負炸彈 揮刀刺警遭擊斃
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

房產專家：1驚人數字透露 現在是最糟售屋時刻

房產專家：1驚人數字透露 現在是最糟售屋時刻

WSJ：買房不踩雷 先從4大指標觀察HOA財務

WSJ：買房不踩雷 先從4大指標觀察HOA財務

AI熱潮推高灣區房市 豪宅更搶手 富裕買家爭買

AI熱潮推高灣區房市 豪宅更搶手 富裕買家爭買
聖荷西跨區域尋屋 百大都會區居冠

聖荷西跨區域尋屋 百大都會區居冠

熱門新聞

華埠曼哈頓橋腳再釀死亡車禍，卡車撞三華人一死兩危殆。(記者劉梓祁╱攝影)

華埠曼哈頓橋旁再釀死亡車禍 卡車撞3華人 1死2命危

2026-09-10 15:04
華為刑事案第一天，控辯雙方做開庭陳詞。(路透)

華為詐欺竊密案開庭 檢方稱是「犯罪和腐敗企業」

2026-09-09 18:31
「Wasian」由White與Asian兩字組合而成，泛指具有白人及亞裔血統者。圖為美國花式滑冰奧運金牌得主劉美賢(Alysa Liu)。(美聯社)

美亞裔多種族占五分之一 Wasian世代 再掀身分認同爭議

2026-09-13 07:27
圖為示意圖。（路透）

紐約皇后區百萬住宅遭「霸屋」逾2年 屋主亡故 驅離卡關

2026-09-08 12:40
紐約一名馬姓華男以快遞、工作等名義詐欺多名嫌疑人，亞總會呼籲受害者出面共同搜集案件，以助警方開案調查。(記者馬璿╱攝影)

紐約華社爆連環詐騙 近百人受害

2026-09-12 07:22
一名休班警察在8大道上將昏迷的華人駕駛拉出車外，及時挽救了他的生命。(高應達提供)

華人駕駛心臟病發昏厥 紐約休班警察及時將他拉出車外

2026-09-10 15:36

超人氣

更多 >
汽車很少開？為何仍須定期更換機油

汽車很少開？為何仍須定期更換機油
買了各種清潔家電全後悔 她改回「經典神器」：簡單才是真解放

買了各種清潔家電全後悔 她改回「經典神器」：簡單才是真解放
華人砸20萬做海外倉 被搜出400萬假貨 撇清沒門

華人砸20萬做海外倉 被搜出400萬假貨 撇清沒門
蔡琴出道47年付出慘烈代價 終身必須戴墨鏡生活

蔡琴出道47年付出慘烈代價 終身必須戴墨鏡生活
寧波大學開學典禮突暴雨 校長放下3000字講稿只說3句話

寧波大學開學典禮突暴雨 校長放下3000字講稿只說3句話