福州琅岐總會 談僑界合作及綠色發展

美國福州琅岐聯合總會近日在紐約法拉盛舉行晚宴，歡迎中國琅岐綠色經濟發展促進會創會會長何青華來訪。(記者鄭怡嫣╱攝影)

美國福州琅岐聯合總會近日在紐約法拉盛 舉行晚宴，歡迎中國琅岐綠色經濟發展促進會創會會長何青華來訪。聯合總會會長江富春、總顧問陳善莊及近百名嘉賓與琅岐鄉親出席，圍繞鄉親聯誼、青年發展、文化教育及兩地交流等議題交換意見。

江富春表示，美國福州琅岐聯合總會與中國琅岐綠色經濟發展促進會多年來保持聯繫，雙方在服務僑胞、鄉親交流及家鄉發展等方面持續互動。他表示，希望未來進一步加強兩地在經濟、文化、教育及青年領域的交流，發揮海外僑團連結家鄉與海外社區的作用。

何青華表示，此次是他第二次到訪紐約，看到許多在美成長的琅岐第二代、第三代已逐步進入不同專業領域，並融入美國主流社會，令他印象深刻。他指出，隨著人工智能等新興產業快速發展，美中民間交流和溝通的重要性亦更加突出。

何青華並表示，海外鄉親除了是中華文化的傳承者，也可以成為兩地民間交流的橋梁。他鼓勵年輕一代多了解家鄉，並透過中文教育、傳統文化及民間交流，加強新一代與原鄉之間的連結。

陳善莊表示，近年自己亦多次返回家鄉，認為兩地交流除經濟合作外，更重要的是人與人之間持續往來與相互理解，希望未來舉辦更多交流活動，讓海內外鄉親保持聯繫。