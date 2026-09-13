台灣參與聯合國文宣 時報廣場啟動 凸顯對AI與半導體貢獻

台灣參與聯合國文宣時報廣場啟動，凸顯AI與半導體貢獻。(記者劉梓祁╱攝影)

聯合國 大會一般性辯論將於22日在紐約開始，駐紐約台北經濟文化辦事處12日在曼哈頓時報廣場 啟動推動台灣參與聯合國的文宣活動，以「與台灣攜手 造福全球(Chip in with Taiwan, Deliver for All)」，透過人工智慧 (AI)與半導體意象，凸顯台灣對全球科技及經濟發展的貢獻。立法委員葉元之、王義川與蔡春綢組成跨黨派視導團出席，呼籲支持台灣國際參與，並建議擴大在紐約的宣傳規模。

今年文宣結合時報廣場廣告、公車候車亭、書報攤、行動宣傳車及計程車等，聚焦台灣在半導體、資訊通訊、AI應用、先進製造及供應鏈韌性等領域的角色，盼藉紐約街頭的人潮與國際能見度，向各國民眾傳達支持台灣參與聯合國的訴求。標語中的「Chip in」意為共同出力，也呼應晶片的英文「chip」，以強調台灣半導體產業的特色。

駐紐約經文處處長李志強表示，主視覺以「科技島」呈現台灣，強調台灣在AI時代的重要性。他指出，文宣中的「Deliver for All」呼應今年聯大一般性辯論主題，希望將台灣的科技能力與聯合國面對轉型的需求相連結。

三位立委則強調此次跨黨派出訪的共同訴求。王義川表示，希望再次向國際社會傳達台灣人民盼加入聯合國的心聲。他說，在各國遊客往來的時報廣場看到呈現台灣晶片與AI科技的影像，令他感動。

葉元之和蔡春綢表示，台灣在科技、半導體及醫藥等領域均有能力對世界作出貢獻，因此，希望積極參與各種國際組織。他說，此次不分黨派前來，是要表達希望中華民國能以任何形式有意義參與聯合國的訴求；同時也應透過溝通與對話凝聚共識，維護兩岸和平。

談及後續宣傳，王義川建議外交部增加預算，擴大廣告規模，並表示相信立法院會支持在人潮密集處宣傳台灣。

台灣參與聯合國文宣時報廣場啟動，凸顯AI與半導體貢獻。(記者劉梓祁╱攝影)