法拉盛40路性交易亂象 社區再抗議
法拉盛40路街頭性交易問題持續引發居民不滿，繼8月初集會後，社區人士12日再度抗議，前市議員顧雅明也到場發聲。他表示，問題存在多年，如今愈發嚴重，呼籲居民持續向警局及各級民選官員反映，要求政府提出具體對策。
顧雅明表示，街頭性交易並非近期才出現。約16年前，社區也曾為此舉行大型抗議。集會過後，市樓宇局(DOB)及消防局隨即採取行動，關閉街上及對街約四、五處涉嫌從事非法活動的場所。
然而多年過去，同樣的亂象又回到40路。他認為，過去在執法及立法層面所做的仍然不夠，才使問題一再死灰復燃。他呼籲居民持續致電市議員及州議員，「要一直打電話，讓他們知道這是個大問題。」
顧雅明指出，街頭公開拉客影響的不只是從事性交易的女性，也波及附近居民及商家。他曾聽聞一對夫妻到當地用餐，妻子先走到餐廳外等候丈夫，卻有陌生男子上前詢問「按摩多少錢」，讓她十分氣憤。他說，女性只是在街邊等候親友，就可能被誤認為從事性交易，甚至遭到騷擾，已影響居民的安全感及日常生活，「法拉盛以前有很好的形象，這裡是一條餐館街，不是性交易街。」
此前在8月1日，反性交易及反人口販運也在此地集會。當時，皇后區民主黨第40州眾議會選區領袖弗洛雷斯─瓦茲奎茲(Martha Flores-Vazquez)與社區團體「Civic Leaders Coalition」號召居民集會，並前往一處涉嫌違規使用的停車場外抗議。
該停車場業主當時表示，承租人涉嫌違法隔間，並將空間作為疑似性交易場所，他已委請律師展開驅逐程序。附近商家則反映，從清晨到晚間都能看到有人在街頭拉客，不少家長因此避開40路。
因為當地性交易與公開拉客情況持續惡化，居民認為已嚴重影響生活、安全感與商家營運，社區因此在8月初後又再度集會抗議。 他表示問題已存在多年，政府過去處理仍不足，呼籲居民持續致電警局、市議員與州議員，要求各級官員提出更具體的整治對策。 除了讓居民擔心安全與被騷擾，也波及附近餐廳和商家，甚至讓家長避開該區。顧雅明強調，法拉盛應是餐館街，不該被視為性交易熱點。
精華 FAQ
因為當地性交易與公開拉客情況持續惡化，居民認為已嚴重影響生活、安全感與商家營運，社區因此在8月初後又再度集會抗議。
他表示問題已存在多年，政府過去處理仍不足，呼籲居民持續致電警局、市議員與州議員，要求各級官員提出更具體的整治對策。
除了讓居民擔心安全與被騷擾，也波及附近餐廳和商家，甚至讓家長避開該區。顧雅明強調，法拉盛應是餐館街，不該被視為性交易熱點。
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