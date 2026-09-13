挺台灣入聯 數百僑胞曼哈頓遊行
第81屆聯合國大會舉行在即，數百位來自台灣、紐約及華府等眾多台灣僑胞12日在紐約市曼哈頓，舉行「Keep Taiwan Free」活動，他們從哈德遜河畔至紐約公共圖書館和平遊行，展現台灣欲加入聯合國的意願，透過此行向紐約展現台灣韌性。
「Keep Taiwan Free」創辦人許伯丞指出，今年參與者分別來自華府、新澤西等地，年齡層廣泛，除年長僑胞外，也有不少30歲上下的年輕世代加入。他指近年反而有更多年輕人願意挺身表態。
許伯丞表示，國際社會近年對台灣局勢的關注度提升「無庸置疑」，當半導體晶片產業帶動台灣能見度大增。他強調，台灣加入聯合國之所以重要，在於象徵台灣作為主權獨立國家的地位；台灣自解嚴至總統直選以來累積的民主自由成果，是許多前輩以生命與自由為代價換來，「我們不希望這個制度會因為外在原因而消失」。
他並提及，活動也串聯全美台灣人社群，將把現場文宣物資帶回當地，預計未來兩周於華府與其他反共團體合作，擴大聲量。
「台灣聯合國協進會」新任理事長史書華表示，多年來僑胞持續走上街頭累積能見度已逐漸見到成效，協進會多年來亦致力推動台灣加入聯合國及世界衛生組織(WHO)等國際組織，今年適逢美國退出WHO，協進會也因此修改章程，將訴求範圍由「加入聯合國與WHO」擴大為「加入所有國際組織」。他表示代表團也將前往華府拜會多個智庫，就公共衛生政策、印太戰略、認知作戰與滲透議題交換意見。
許伯承表示，各界皆清楚聯合國多數表決立場傾向北京，協進會盼促使聯合國回歸全球性國際組織定位，而非「代表中國的國際組織」。他強調，台灣作為全球第20大經濟體卻無法加入聯合國，「不合理、很荒謬」。
遊行當日民進黨立法委員王義川、總統府資政蘇春槐、國策顧問莊振輝、總統府國策顧問樊豐忠、馬紹爾群島駐聯合國常任代表席克(John M. Silk)台灣會館等代表與組織皆參與。
活動名為「Keep Taiwan Free」，參與者從哈德遜河畔和平遊行到紐約公共圖書館，主要訴求是支持台灣加入聯合國，並向國際社會展現台灣爭取參與世界體系的意願。 台灣聯合國協進會表示，原本聚焦聯合國與WHO，但在國際情勢變化下，已將目標擴大為加入所有國際組織，以爭取更全面的國際參與空間。 除了來自台灣、紐約、華府與新澤西的僑胞外，民進黨立委王義川、總統府資政與國策顧問、馬紹爾群島駐聯合國常任代表席克等人也到場支持。
精華 FAQ
活動名為「Keep Taiwan Free」，參與者從哈德遜河畔和平遊行到紐約公共圖書館，主要訴求是支持台灣加入聯合國，並向國際社會展現台灣爭取參與世界體系的意願。
台灣聯合國協進會表示，原本聚焦聯合國與WHO，但在國際情勢變化下，已將目標擴大為加入所有國際組織，以爭取更全面的國際參與空間。
除了來自台灣、紐約、華府與新澤西的僑胞外，民進黨立委王義川、總統府資政與國策顧問、馬紹爾群島駐聯合國常任代表席克等人也到場支持。
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