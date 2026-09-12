錫安詩班感恩音樂 飄揚法拉盛百年教堂

音樂會節目包括詩班合唱、鋼琴、管風琴、小提琴及弦樂演奏。(記者許振輝╱攝影)

法拉盛 邦恩街社區教會(The Bowne Street Community Church)錫安詩班12日舉行「齊聲歡唱在錫安」感恩音樂崇拜，以詩班合唱、管風琴、鋼琴及弦樂演奏，呈現教會多語言、多元移民 背景的特色。

音樂會以鋼琴與管風琴二重奏「我心靈得安寧」揭開序幕，詩班接著演唱「主，祢是我的一切」、「事奉祂愈久愈甘甜」及「風平浪靜」等詩歌。節目另有小提琴獨奏「清晨歌」、「耶穌恩友」，以及鋼琴、管風琴和弦樂重奏，最後由會眾合唱「我不知明日將如何」。

司禮劉其筠表示，詩班每周僅有一次練習機會，平日還須準備每周崇拜使用的詩歌，因此排練時間有限。協助演出的江教授並非常年居住紐約，但每年返紐期間都會參與練習；他的妻子及女兒此次也分別擔任鋼琴和管風琴演奏。

活動適逢9/11事件25周年。劉其筠表示，音樂會並未以9/11紀念儀式為主題，但這個時間點也提醒會眾珍惜生命，「我們活下來了，每一天都應該懷著感恩的心。」

邦恩街社區教會位於法拉盛羅斯福大道143之11號，建於19世紀，是法拉盛市中心的歷史建築之一。劉其筠表示，沿線有兩處地標，包括該教堂及附近的邦恩故居(Bowne House)，兩者均與早期的邦恩家族有關。

隨著法拉盛人口結構改變，教會會眾如今多為移民，來自台灣、香港及東南亞等地。目前，教會每周日共有四場崇拜，分別使用華語、台語及英語。劉其筠說，各地會眾對「國語」、「華語」、「台語」及「閩南語」有不同稱呼，教會會依照各堂會的成員背景調整用語。

劉其筠表示，教會目前仍保有國台語堂會，但能同時使用國語及台語的牧者愈來愈難找。隨著現任牧師即將退休，教會正尋找能以國、台語牧會的接任者；如何延續台語堂會，同時服務不同背景的華語移民，將是教會接下來面臨的課題。

錫安詩班成員演出後在教堂管風琴前合影。(記者戴慈慧╱攝影)

邦恩街社區教會錫安詩班舉行「齊聲歡唱在錫安」感恩音樂崇拜，以合唱及器樂演出分享信仰。(記者許振輝╱攝影)