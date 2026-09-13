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布碌崙圖書展 20日起五大區辦活動

記者馬璿╱紐約報導
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布碌崙(布魯克林)圖書展(Brooklyn Book Festival)「Boo...
布碌崙(布魯克林)圖書展(Brooklyn Book Festival)「Bookend」系列延伸活動將於本月20日至28日一連九天將在紐約市五大區展開。(取自主辦單位官網)

布碌崙(布魯克林)圖書展(Brooklyn Book Festival)「Bookend」將於本月20日至28日在紐約市五大區的書店、圖書館、文化空間及社區場地展開，結合作家對談、朗讀會、工作坊等節目，並提供線上參與管道，旨在透過免費或是收費低廉的活動，鼓勵民眾參與相關文化活動。

布碌崙區內活動亮點包括20日在貝德福—史岱文(Bed-Stuy)舉行的開學季慶祝活動，作家暨插畫家James Yang將出席。23日皇冠高地(Crown Heights)朗讀之夜、24日聚焦黑人女性經營獨立書店的座談，以及25日探討文學評論未來的專題討論。第16屆布碌崙獨立書店之夜(Brooklyn Indie Party)也將於25日在綠光書店(Greenlight Bookstore)舉行。

主辦單位表示，這波跨區活動讓布碌崙讀者得以就近與作家及文學團體交流，同時凸顯布碌崙作為紐約最大文學盛事核心角色的地位；活動也將書展效應延伸至旗艦日以外，讓讀者、家庭與新銳作家有更多整週參與的機會。

此外，今年節目涵蓋兒童讀物、詩歌、漫畫、非虛構寫作、政治寫作，以及探討身分認同、移民與歸屬感等主題都對談，出席作家與演藝人員包含Art Spiegelman、女星Cynthia Nixon、Questlove、以及Chet'la Sebree、Denne Michele Norris與Hannah V. Sawyerr等新生代作家。

Bookend系列將銜接書展主場活動，線上書展日訂於20日，兒童日則將在26日重返布碌崙市政廳廣場(Brooklyn Borough Hall and Plaza)舉行。旗艦活動書展日暨文學市集則於27日在布碌崙下城登場，屆時將有數百位作家、逾50場座談及約200家出版商參與。主辦單位提醒，多數Bookend活動免費入場，但部分場次須付費或事先報名。

精華 FAQ

  • Bookend活動自本月20日至28日舉行，範圍涵蓋紐約市5大區的書店、圖書館、文化空間與社區場地，也提供線上參與管道，方便不同地區民眾加入。

  • 布碌崙區內包括20日在Bed-Stuy的開學季慶祝活動、23日Crown Heights朗讀之夜、24日黑人女性獨立書店座談，以及25日探討文學評論未來的專題討論。

  • Bookend將銜接主場活動，20日有線上書展日，26日重返布碌崙市政廳廣場舉辦兒童日，27日則是書展日暨文學市集，預計有數百位作家、逾50場座談和約200家出版商參與。

布碌崙 布魯克林 紐約市

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