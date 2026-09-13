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紐約州孤獨指數 全美排行第11

記者馬璿╱紐約報導
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根據大麻銷售網站「Mood.com」今年發布的最新調查，紐約州在全美孤獨程度排行...
根據大麻銷售網站「Mood.com」今年發布的最新調查，紐約州在全美孤獨程度排行第11。(記者馬璿╱攝影)

紐約雖然人聲鼎沸，但「高處不勝寒」的感受卻格外真實。根據大麻銷售網站「Mood.com」今年發布的最新調查，紐約州在全美孤獨程度排行第11。近四成的居民渴望擁有更多朋友，其中，布朗士區(Bronx)更被列為州內最孤獨之地，41%的居民表示常感孤單，皇后區與曼哈頓緊追在後，比例分別為39.4%與38.1%。專家指出，孤獨感具有高度地域性，呼籲民眾透過固定的社交活動重建連結。

該研究分析聯邦疾病防治中心(CDC)近期針對39州、共1億8420萬名成年人所做的社區、情緒與孤獨感調查，詢問受訪者感到孤單的頻率為「總是」、「經常」或「有時」。

調查顯示，布朗士以41%居冠，皇后區、曼哈頓則是以39.4%、38.1%分居二、三名。若放眼全美，儘管以「姊妹情誼」聞名的多所大學姐妹會集中於南方，密西西比州與喬治亞州卻分別位居全美最孤獨州份第一、二名。

Mood執行長查爾斯(David Charles)表示，這些數據顯示，孤獨感其實非常在地化。他建議民眾與其等待一次性的重大舉動，不如建立規律的社交習慣，「每周固定與親友通一次電話、一起散步、加入一個你真的會每周二出席的社團，這些累積一年下來的效果，遠勝過任何單一的大動作。」

世界衛生組織(WHO)已將孤獨列為「迫切的健康威脅」，指出其對健康的危害程度堪比每天吸15支菸。另外，一項由哥倫比亞、西班牙與瑞典臨床專家組成的國際研究團隊也發現，長期孤獨會加速記憶力衰退，社交孤立更是造成長期腦部退化的成因之一。

心理治療師莫林(Amy Morin)建議，即使身邊沒有現成的朋友圈，也應主動安排社交活動，「參加讀書會、與朋友喝咖啡，或參與宗教聚會，都是維繫人際連結的有效方式。」

根據報告，紐約州10大最孤獨縣排行第四名至第10名，分別為布碌崙(布魯克林)36.7%、奧伯尼郡(Albany County)的36.1%、布魯姆郡(Broome County)35.6%、卡尤加郡(Cayuga County)35.6%、里士滿郡(Richmond County)的35.4%、洛克蘭郡(Rockland County)35.2%，以及塞內卡郡(Seneca County)的35%。

精華 FAQ

  • 紐約州在全美孤獨程度排行第11，其中布朗士區最為嚴重，41%的居民表示常感孤單，明顯高於皇后區與曼哈頓，顯示都會區內也存在顯著差異。

  • 研究引用CDC近期針對39州、共1億8420萬名成年人的社區、情緒與孤獨感調查，並以受訪者回答「總是」、「經常」或「有時」感到孤單的頻率作為分析依據。

  • 專家建議建立固定且可持續的社交習慣，例如每周與親友通電話、一起散步、參加讀書會或社團，透過規律互動累積連結，比一次性的大動作更有效。

紐約州 曼哈頓 布朗士

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