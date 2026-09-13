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華美美術館60周年 展三千年中國藝術選萃

記者劉梓祁╱紐約報導
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華美美術館60周年展，匯集三千年中國藝術藏品。(華美美術館提供)
華美美術館60周年展，匯集三千年中國藝術藏品。(華美美術館提供)

華美協進社中國美術館(China Institute Gallery)為紀念創館60周年，近日在曼哈頓下城推出「甲子拾光：華美協進社中國美術館1966–2026——三千年中國藝術選萃」展覽，匯集35家博物館及私人收藏的約90件作品，回顧該館歷年展覽及中國藝術在美國的展示與研究歷程，展期至2027年1月3日。

此次展覽從美術館過去60年的重要展覽中挑選作品，涵蓋玉器、青銅禮器、書畫、建築圖紙、佛教造像、陶瓷及早期陶俑。借展機構包括大都會藝術博物館、史密森國立亞洲藝術博物館、波士頓美術館、布碌崙(布魯克林)博物館、耶魯大學美術館及普林斯頓大學藝術博物館等，藉由重新集結曾在館內展出的作品，呈現不同時期的策展與研究方向。

展品包括公元前四至三世紀的東周青銅神獸、商代青銅觥、唐代四系釉陶罐及胡人玉像，另有17世紀早期的晚明瓷塑觀音、12世紀中期的南宋冬景團扇畫，以及當代藝術家劉丹的紙本水墨作品。其中，青銅神獸來自大都會藝術博物館；唐代四系罐則為河南段店窯作品，由紐瓦克博物館收藏。

展覽由長期與美術館合作的學者朱安耐(Annette Juliano)、姜斐德(Alfreda Murck)及江文葦(David Ake Sensabaugh)聯合策劃。除了呈現作品本身的藝術與歷史價值，策展也藉美術館歷年的展覽，梳理美國學界研究、收藏實踐及中美文化交流的變化，探討中國藝術如何在美國被詮釋、展示與欣賞。

美術館副館長夏熙格表示，這是一場「關於展覽的展覽」，每件作品都承載兩個交織的故事：一是物件所代表的中國藝術歷史，另一是它們如何透過美術館的展覽，在美國被認識與理解。她指出，此次回顧也呈現一個機構如何透過持續辦展，參與中國藝術在美研究領域的發展。

展覽同時向前館長海蔚藍致敬。海蔚藍在館任職逾30年，於2025年退休；具考古學背景的她，任內與中國多家博物館建立長期合作，促成文物借展，讓不少此前未曾在美國展出的作品與當地觀眾見面。此次回顧的多場重要展覽，亦是在她任內推動完成。

華美美術館60周年展，匯集三千年中國藝術藏品。(華美美術館提供)
華美美術館60周年展，匯集三千年中國藝術藏品。(華美美術館提供)

華美美術館60周年展，匯集三千年中國藝術藏品。(華美美術館提供)
華美美術館60周年展，匯集三千年中國藝術藏品。(華美美術館提供)

華美美術館60周年展，匯集三千年中國藝術藏品。(華美美術館提供)
華美美術館60周年展，匯集三千年中國藝術藏品。(華美美術館提供)

華美美術館60周年展，匯集三千年中國藝術藏品。(華美美術館提供)
華美美術館60周年展，匯集三千年中國藝術藏品。(華美美術館提供)

精華 FAQ

  • 展覽名為「甲子拾光：華美協進社中國美術館1966–2026——三千年中國藝術選萃」，以回顧美術館60年展覽史為主軸，同時呈現中國藝術在美國的展示、研究與詮釋脈絡。

  • 展品涵蓋玉器、青銅禮器、書畫、佛教造像、陶瓷、陶俑與建築圖紙等，年代從東周、商代、南宋、晚明一路延伸到當代，展現中國藝術的長時段發展。

  • 策展人希望這不只是作品展，而是「關於展覽的展覽」，透過重聚歷年借展作品，說明中國藝術如何在美國被認識，也凸顯學界、收藏與中美文化交流的變化。

大都會 布碌崙 耶魯大學

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