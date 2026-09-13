「荷蓮無界」紐約首展 法拉盛市政廳開幕

「荷蓮無界」(Boundless Lotus)世界巡展紐約首展近日在法拉盛市政廳開幕，集中呈現中國國家一級美術師、「荷蓮畫派」開創者代建紅約60幅荷蓮主題作品。(記者鄭怡嫣╱攝影)

「荷蓮無界」(Boundless Lotus)世界巡展紐約首展近日在法拉盛 市政廳開幕，集中呈現中國國家一級美術師、「荷蓮畫派」開創者代建紅約60幅荷蓮主題作品，透過中國傳統水墨、重彩等不同形式，展現荷花意象在當代藝術中的延伸與轉化。

代建紅號荷子、齋號荷盛堂，現任上海雅聚書畫院院長、中國鄉協荷文化研究院院長。他表示，此次展出的約60件作品均以荷花為核心主題，主要繪製於中國宣紙及日本 金箋紙上，亦有色彩較強烈的重彩作品。

談及荷花主題，代建紅表示，這與自己的家庭淵源及長期藝術實踐都有關。他的母親名叫周荷花，家族亦自稱為「愛蓮說」作者周敦頤後人，因此，自己多年來一直從荷花中尋找精神與藝術上的連結。

該畫展由世界華人藝術聯盟主席、軟裝設計師鄧燕，收藏品鑑及藝術評論家童曉峰，以及美國卓越藝術聯盟主席、畫家林英明共同策展。共同策展人林英明表示，荷蓮在東方文化中承載深厚的人文與精神意涵，代建紅長年在傳統水墨基礎上融入當代表現語言，嘗試突破題材與媒介限制，本次紐約首展既是其世界巡展的重要一站，也希望以荷蓮作為文化紐帶，促進不同文化背景觀眾之間的藝術交流。

展覽由世界華人藝術聯盟、九澗堂藝術品鑑中心聯合主辦，並由法拉盛市政廳協辦，展覽將在13日中午12時至下午5時，在法拉盛市政廳二樓大劇場向公眾開放。