法拉盛草原露營 抽籤選200人在地球儀旁免費過夜
紐約市將在法拉盛草原可樂娜公園地球儀旁舉辦兩場免費家庭露營，採抽籤選出200名參加者，提供帳篷、睡袋與夜間活動。
AI摘要
文章摘要整理：
紐約市將在法拉盛草原可樂娜公園地球儀旁舉辦兩場免費家庭露營，採抽籤選出200名參加者，提供帳篷、睡袋與夜間活動。
市長曼達尼(Zohran Mamdani)與市公園局(NYC Parks)局長島村(Tricia Shimamura)10日宣布，將首度在皇后區法拉盛草原可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)的地球儀(Unisphere)旁舉辦兩場特別版家庭露營活動；多達200名市民可經抽籤免費在這處地標下過夜。
兩場活動分別訂於9月25日(周五)及10月9日(周五)晚間舉行，每晚容納100人。市公園局自10日(周四)起至13日(周日)開放網上登記，並以抽籤選出參加者；市民可透過市公園局網站報名。
市府表示，活動延續市公園巡警(Urban Park Rangers)長年舉辦的「家庭露營」系列，盼讓家庭在市內公園體驗戶外活動。曼達尼在聲明中表示，市民可圍著營火、仰望星空並與鄰居共度時光；這項秋季特別活動將把家庭露營帶到皇后區中心。
島村表示，地球儀是紐約最具代表性的公園地標之一，市公園巡警將帶領參加者在星空下健行、圍營火活動，讓更多市民以不同方式認識法拉盛草原可樂娜公園。她說，計畫旨在提供免費且容易參加的戶外休閒機會，同時讓居民與家人、鄰居留下共同回憶。
根據安排，晚間將先進行破冰活動，參加者隨後搭設帳篷、共進晚餐；巡警會帶隊進行夜間健行及觀察野生動物，並安排自然遊戲、營火故事及烤棉花糖等活動。
市公園局將為所有入選者提供帳篷與睡袋，睡袋可在活動結束後帶回家。現場餐車將販售晚餐與早餐，家庭亦可自帶食物及點心。市府未說明未成年參與者的年齡限制或成人陪同規定，相關細節將以報名頁面公布為準。
地球儀位於1964年紐約世界博覽會舊址，是法拉盛草原可樂娜公園最醒目的地標。對居住在法拉盛及周邊社區的華人家庭而言，這項安排提供了不必遠赴郊外、也無須自備露營裝備的過夜體驗；惟名額僅200個，申請者須透過抽籤取得資格。
市民可在市公園局網站於10日到13日間完成線上登記，之後由抽籤決定名單。活動採免費參加，每場限100人，總計200人可入選。 活動分別在9月25日與10月9日周五晚間舉行。入選家庭先做破冰活動，再搭帳篷、吃晚餐，之後還有夜間健行、觀察野生動物、營火故事與烤棉花糖。 市公園局會為入選者提供帳篷與睡袋，且睡袋活動結束後可帶回家。現場餐車販售晚餐和早餐，家庭也能自帶食物與點心，因此不必自備完整露營裝備。
精華 FAQ
市民可在市公園局網站於10日到13日間完成線上登記，之後由抽籤決定名單。活動採免費參加，每場限100人，總計200人可入選。
活動分別在9月25日與10月9日周五晚間舉行。入選家庭先做破冰活動，再搭帳篷、吃晚餐，之後還有夜間健行、觀察野生動物、營火故事與烤棉花糖。
市公園局會為入選者提供帳篷與睡袋，且睡袋活動結束後可帶回家。現場餐車販售晚餐和早餐，家庭也能自帶食物與點心，因此不必自備完整露營裝備。
上一則
州府撥款220萬 9/11紀念館周日將免費參觀
下一則