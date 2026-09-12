以時尚彌合政治分裂 紐約政客變模特 登林肯中心走秀

第三屆「Style Across the Aisle」秀場在林肯中心的大都會歌劇院舉辦，33名紐約政客化身模特，盛裝走秀。(記者許君達／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約Style Across the Aisle秀於林肯中心舉行，33名兩黨官員以模特身分走秀，透過時尚展現跨黨交流並紀念9/11罹難者。

第三屆紐約「Style Across the Aisle」秀場9日晚間在曼哈頓林肯 中心舉行，33名紐約地區的兩黨官員、民代及前任官員身著盛裝走秀，藉此傳遞「以時尚為橋梁彌合政治分裂」的理念。

「Style Across the Aisle」在紐約時裝周期間舉行，選址均位於紐約知名地標，除今年的林肯中心 外，還曾在市長官邸瑰西園(Gracie Mansion)曼哈頓遺產法院(Surrogate's Court)。秀場邀請來自紐約市各級別政府官員或民意代表與獨立設計師合作，由官員擔任模特，為設計師提供特殊的展示舞台，同時也創造一個讓政客們換下日常套裝和職業身分、展示自己另一面的機會。

主辦方表示，充斥著政治和選舉的公共生活讓人們常常被撕扯、被以陣營歸類，而這樣一個秀場則旨在讓公共場域中針鋒相對的政客們共聚一堂，尋找「共同點」(common thread)。而一對一的設計師們也會根據「模特」的個人經歷以及所來自的族裔和社區，打造獨具他們個人特色的服裝。「Style Across the Aisle」創辦人Skye Ostreicher表示，當她20年前首次進入奧伯尼的州議會時，發現在火藥味激烈的會議結束後，不同黨派和立場的政客們立即換上日常面孔，大家像老朋友一樣互相開玩笑、分享家人或寵物的照片，因此她認為，有必要為人們創造出這樣一個能放下心防、短暫做自己的空間。

由於正逢9/11事件25周年紀念日前夕，當日的秀場開始前，全場首先為遇難者默哀致意。走秀開始後，紐約市議長朱曼寧(Julie Menin)以一身職業套裝首先亮相，她與合作設計師分別從林肯中心大都會歌劇院(Metropolitan Opera House)的兩側樓梯走上二樓，並在主舞台上會合。其他政客隨後亦一一亮相。