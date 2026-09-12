紐約下城亞裔藝術家 史密斯37歲辭世

史密斯早年爆紅，成為2010年代初期紐約藝術市場榮景中極具代表性、也充滿爭議的人物。(取自Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0，作者Laszlo212)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約下城藝術圈代表人物史密斯辭世，生前曾因「雨畫」走紅並在拍賣市場創下高價，晚年淡出後仍活躍於華埠文化場域。

紐約下城藝術圈代表人物、藝術家史密斯(Lucien Smith)日前在紐約辭世，得年37歲。死因尚未公布，代理其作品的Half Gallery畫廊證實此消息。史密斯早年爆紅，成為2010年代初期紐約藝術市場榮景中極具代表性、也充滿爭議的人物，一度被視為紐約下城新興文化圈的核心。

史密斯1989年4月15日生於洛杉磯 ，母親為菲律賓裔、父親為非洲裔。他童年輾轉就讀逾十所學校，2007年自聖塔莫尼卡高中(Santa Monica High)畢業後進入庫柏聯盟(Cooper Union)就讀。

2011年，史密斯開始創作「雨畫」(Rain Paintings)系列，以滅火器將稀釋顏料噴灑在未上底的畫布上，自此聲名大噪。2013年，一幅出自其畢業展、原以1萬元售出的畫作，在富藝斯(Phillips)拍賣行以38萬9000元轉手，創下當時年僅24歲的史密斯個人拍賣紀錄。此後他陸續舉辦個展，據Artnet價格資料庫統計，他2014年單年拍賣總額即超過400萬元。

2015年市場反轉，史密斯作品轉售價格自六位數高點大幅下滑，他隨後淡出畫廊圈，同年他創立非營利機構「服務人民」(Serving the People)，為未簽約藝術家建立作品登記平台，盼「協助讓那些未經雕琢、缺乏商業性、卻被市場忽視」的作品獲得關注。

史密斯生前是曼哈頓華埠一帶的常客，位於華埠的咖啡店Dimes是他最愛光顧的地方之一。2024年，他參與主導重新開張1971年在蘇荷區開業的藝術家餐廳FOOD，並操刀店內卡座設計，選址最終落腳華埠，開在堅尼路(Canal Street)與愛烈治街(Eldridge Street)口、原「頂味鍋貼(Best Taste Dumpling House)」舊址。

史密斯辭世後，FOOD在Instagram帳號上顯示目前暫停營業，開業時期待通知。FOOD餐廳位於華埠的店面9日已成為自發悼念現場。悼念物中特別立著兩支紅色滅火器，其中一支貼有手寫字條，寫著「RIP 雨人(RIP Rainmaker)」，呼應史密斯生前以滅火器噴灑顏料創作「雨畫」的手法。花束旁還擺著一本封面刊有史密斯肖像的「Cultured」雜誌，店門上還掛著印有「服務人民」字樣的帆布袋。