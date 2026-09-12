陳錦芳「迎向美國的希望」個展 以畫作致敬移民貢獻

展覽以美國建國250周年、紐約建城400周年為主題，呈現自由精神、紐約意象及「為人類而藝術」等系列新作；開幕周末並安排導覽、簽書及藝術家交流活動。(記者范航瑜／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 陳錦芳在曼哈頓下城舉辦個展，以美國建國250周年與紐約400周年為主題，透過歷史圖像與城市意象致敬移民貢獻及自由精神。

藝術家陳錦芳博士(Dr. T. F. Chen)「迎向美國的希望」個展10日起在曼哈頓下城的陳錦芳文化館開幕，並持續至10月31日(周六)。展覽以美國建國250周年、紐約建城400周年為主題，呈現自由精神、紐約意象及「為人類而藝術」等系列新作；開幕周末並安排導覽、簽書及藝術家交流活動。

陳錦芳文化館代表侯幸君表示，這次展出作品多為陳錦芳近年新作，創作時雖身體不適，仍盼及時以繪畫回應美國建國250周年，並將自己長居紐約的經驗融入紐約建城400周年主題。她說，展覽也希望呈現華人 作為移民 ，對所居土地的感謝與貢獻。

侯幸君指出，陳錦芳的創作長期取材自自由女神、國會大廈、太空探索等具公共記憶的圖像，而非僅表達個人感受；藝術家藉此讓觀眾從熟悉的符號思考自由、民主、人權、和平與文化交流等價值。

展廳內陳列多幅以美國歷史、城市地標、自由精神及人類文明為主題的繪畫。入口一側可見自由女神、華盛頓、總統山與城市景觀等作品，展現藝術家以美國共同記憶為素材的創作脈絡。其中，「華盛頓橫渡德拉瓦河」重現華盛頓率軍渡河的歷史場景，以虹彩般的色帶和明亮色塊重構獨立戰爭圖像，呼應美國建國250週年。創作於1986年的「都市的拾穗者」則借用法國畫家米勒「拾穗者」構圖，讓三名婦女在世貿中心高樓前撿拾飲料罐；自由女神、可口可樂和「I Love New York」塑膠袋同時入畫，在表現都市消費與創造力之餘，也反思資源回收、貧富差距及現代化帶來的環境問題。

陳錦芳1969年創立「新意象派」(Neo-Iconography)，將不同時代與文明的經典圖像並置；他也以「為人類而藝術」(Art for Humanity)作為創作理念。主辦方表示，陳錦芳曾於2001年獲聯合國頒發全球寬容獎，並在2003年至2020年間推動「為人類而藝術」世界巡迴展。

展覽位於拉菲逸街(Lafayette St.)151號三樓，10日、12日及13日下午3至6時可與藝術家會面，展期每日開放時間為上午11時至晚間7時。侯幸君表示，展覽未來計畫巡迴華府、波士頓、洛杉磯、舊金山、邁阿密與達拉斯等城市，民眾可至www.tfchen.com查詢展覽資訊。

展覽以美國建國250周年、紐約建城400周年為主題，呈現自由精神、紐約意象及「為人類而藝術」等系列新作；開幕周末並安排導覽、簽書及藝術家交流活動。(記者范航瑜／攝影)