親歷9/11 兩華女領悟人情冷暖 震撼事件改變人生思考

救援人員在世貿中心遺址附近搜救與清理時，發現了一面保存完整的馬來西亞國旗，後來送到馬來西亞駐紐約總領事館。(杜女士提供)

2001年9月11日早晨，紐約原本是一個再平常不過的工作日，有人像往常一樣上班、有人剛起身，準備展開全新一天；然而幾聲巨響之後，紐約天際線被濃煙籠罩，無數人的生活也從此被改變，25年後的今天許多紐約客仍清楚記得當時事件給自己帶來的震撼與衝擊。

「我以為是卡車撞到大樓」，事發當時住在曼哈頓華埠格蘭街(Grand Street)的杜女士說道，當天早晨正在家裡吹頭髮，突然聽到一聲巨響；她完全沒有聯想到出了這麼大的事，還想著前往曼哈頓中城買東西，但走到街上後，發現愈來愈多的人停下腳步，朝世貿中心方向觀看。

「很多煙跟灰塵」，她從較高的位置看到大量煙霧傳出，也看到碎片從遠處飛散，隨後世貿中心的大批民眾開始往華埠方向撤離；杜女士說，9/11事件令她親眼目睹災難中的「人情冷暖」，不少從事發現場撤離、一路走到華埠的民眾，身上沾滿厚厚的灰塵，有些人的臉和眼睛甚至被灰塵覆蓋，幾乎睜不開眼睛，只能急著尋找清水清洗。

然而，一些商家趁著物資需求增加而坐地起價，讓杜女士至今仍記得當時的無奈與氣憤，「幾毛錢的水，當時賣到3塊錢」；但與此同時，她也看到了華人社區善良的一面。

9/11事件之後，許多華裔 居民和社區團體開始關注前線救援人員的需要，當時第一線消防員連日留在「原爆點」(Ground Zero)附近清理現場，十分辛苦，甚至有人穿著已經破損的襪子工作，「當時看到消防員連日清理現場，襪子都破洞了，我們也籌錢買了襪子送給他們」。

除了襪子，居民也會煲湯送到市消防局(FDNY)，希望在漫長的救援工作中，給消防員一些溫暖與支持。

杜女士還分享了一個令她印象深刻的故事，當時救援人員在世貿中心遺址附近搜救與清理時，發現了一面保存完整的馬來西亞國旗，這面國旗後來被送往馬來西亞駐紐約總領事館；然而，當時的工作人員並未意識到這面國旗背後所承載的特殊意義，而是將它收進抽屜保存。

直到近幾年，相關人士重新了解這面國旗的來歷，才意識到它不只是一面普通的國旗，而是9/11歷史留下的特殊見證，特意將其裱框(frame)保存起來。

杜女士的友人Minnie當時就在曼哈頓金融區居住與工作，她在紐約廣場一號(1 New York Plaza)的一家銀行任財務助理，每天都從附近步行上班，在前往公司的路上，她看到街上飄著大量紙張，以為附近正在舉行遊行或慶祝活動，直到她抵達辦公室，才得知第一架飛機已撞上世貿大廈。

當第二架飛機撞上世貿大廈後，管理人員立即通知大家撤離，Minnie的辦公室位於45樓，她和同事們只能沿著樓梯往下走，隨著愈來愈多人加入撤離隊伍，恐慌開始蔓延，但大家仍按照指示離開大樓。

走出辦公室後，她親眼看到世貿中心大樓正在起火，街道上滿是灰塵、碎片，人們四處尋找家人和朋友，她的姊姊當時也在附近工作，而且辦公室距離世貿中心更近，「那時候很混亂，到處都是碎片，大家都在找自己愛的人」，幸運的是Minnie最終確認家人都平安。

9/11後的幾天，金融區部分地區被封鎖，而空氣中瀰漫的味道令她不得已必須離開紐約一陣子，「剛開始聞起來像燒肉，隔了幾天像死掉動物的氣味」。

「紐約客都突然變得友善起來」，當談到這起事件給紐約帶來的改變時她說道，自己看待人生的方式也不一樣了，以前總是匆匆忙忙、追逐工作、金錢和目標，但經歷9/11後，她開始重新思考人生，「人生到底哪些值得、哪些不值得」。