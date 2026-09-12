紐約曼哈頓曾喆路牌 紀念華裔救援英雄

設在曼哈頓華埠哥倫布公園街角的「Zhe “Zack” Zeng Way」(曾喆路)路牌。(記者曹馨元╱攝影) 9/11恐怖襲擊25周年之際，走在曼哈頓華埠哥倫布公園一帶，或許許多人並不會留意到街角一塊名為「Zhe “Zack” Zeng Way」(曾喆路)的路牌，或了解這塊路牌的重大意義；這條街道的名字，紀念的是一名28歲的華裔 青年曾喆，以及他在9/11事件中捨己救人的故事。 src="https://www.youtube.com/embed/tHFpoAcfTkA?enablejsapi=1" frameborder="0" allowfullscreen> src="https://www.youtube.com/embed/tHFpoAcfTkA?enablejsapi=1" frameborder="0" allowfullscreen>

2001年9月11日，當兩架客機先後撞入世界貿易大廈時，紐約陷入一片混亂；當時在華爾街 銀行工作的曾喆親眼目睹整個過程，原本已經脫離危險區的他，卻毅然帶著急救用品重返爆炸現場，協助消防員救助傷者。

曾喆本身是一名志願急救員，當天上午約9時40分，他曾打電話給母親岑嬌嫻報平安，告訴母親自己沒事，但「現在要去幫助救人」，隨後便再度回到救援現場；當時紐約的一家電視台的攝影機，還捕捉到曾喆捨己救人的身影，畫面中的他身穿白襯衫、卡其褲，蹲在街邊協助一名臉上沾滿血汙的亞裔婦女。然而不久後，世貿中心大樓倒塌，曾喆因此被掩埋在瓦礫之中，壯烈獻身。

曾喆的英勇事蹟被傳揚，讓人肅然起敬，公認他是「美國的英雄、華人的驕傲」；為紀念他的英勇事蹟，紐約市議會和曼哈頓第三社區委員會通過相關命名議案；2004年9/11事件三周年之際，位於華埠擺也街(Bayard St.)的一段路，命名為「Zhe“Zack”Zeng Way」，以永遠銘記和緬懷25年前的這位華裔英雄。

9/11事件後，岑嬌嫻一時難以承受喪子之痛，終日以淚洗面，小小的身子一度消瘦到只剩97磅；但後來她堅強地走出悲傷，一直在布碌崙(布魯克林)松柏之家擔任義工，回饋社區。

岑嬌嫻曾在接受本報採訪時表示，雖然她難以形容失去愛子的痛苦，但深切體會到人間有愛，她以兒子捨己救人為榮，尤其愛子的犧牲，換來全美各族裔對華裔人士的尊敬，就從這個角度而言他的犧牲是值得的，「我也希望曾喆這種不畏犧牲的精神能夠發揚下去」。

設在曼哈頓華埠哥倫布公園街角的「Zhe “Zack” Zeng Way」(曾喆路)路牌。(記者曹馨元╱攝影)

曾喆。(取自Wikipedia)