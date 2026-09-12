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保存悼念留言木梁史料 邀民眾參與

記者劉梓祁／紐約報導
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保存9/11手寫悼念留言，紐約市邀民眾網上轉錄56條木梁史料。(市檔案與資訊服務...
保存9/11手寫悼念留言，紐約市邀民眾網上轉錄56條木梁史料。(市檔案與資訊服務局提供)

9/11恐襲25周年之際，紐約市檔案與資訊服務局(DORIS)推出網上轉錄計畫，邀請民眾協助整理56條木製支撐梁上的數千則手寫悼念留言，將親友留下的思念化為可供搜尋的歷史資料，讓家屬、研究人員及後代查閱。

該局10日表示，這批木梁原本圍繞在世貿中心遺址附近的臨時紀念池周邊，承載家屬與親友寫下的追憶、愛與失落。市檔案館已收集並拍攝相關留言，希望透過民眾參與轉錄，進一步保存這些個人記憶，提升史料的可讀性與搜尋便利。

轉錄活動於9月11日上午8時起在「From the Page」平台展開，採非同步方式進行，參與者可自行安排時間投入。義工無需具備轉錄或檔案整理經驗，但應能辨讀英文連筆字；由於留言字跡清晰程度不一，參與者須有耐心、注重細節，並按原文準確轉錄。

DORIS局長Shawn(ta) Smith-Cruz表示，9/11的歷史紀錄不只關乎事發當天，也包括人們此後寫下、畫下及保存的事物；保留這些資料，能讓後代透過親歷者的聲音認識歷史。市長曼達尼則鼓勵紐約客以服務紀念9/11，協助將木梁上的手寫留言留存於市檔案館，傳予後世。

除轉錄計畫外，DORIS也將於整個9月透過全市LinkNYC資訊亭，展示市檔案館收藏的兒童信件與畫作。這些作品來自全國各地學童，在恐襲後寄予紐約市官員，向救援人員與居民表達鼓勵及謝意，也記錄了孩子如何理解9/11，以及各地民眾如何向紐約伸出援手。

有意參與者可透過DORIS的「Messages of Memory: Transcribing Words of Remembrance on 9/11」活動連結報名，為https://shorturl.at/q5TD2。

精華 FAQ

  • 計畫邀請民眾把9/11紀念區木梁上的手寫悼念留言轉錄成文字，整理後納入市檔案館，讓家屬、研究人員與後代能更方便查閱與搜尋。

  • 留言原本寫在世貿中心遺址附近臨時紀念池周邊的56條木製支撐梁上，內容多為追憶、愛與失落。因字跡不一且數量龐大，才需要民眾協助逐一轉錄。

  • DORIS也會在整個9月透過全市LinkNYC資訊亭展示市檔案館收藏的兒童信件與畫作，這些作品來自全國學童，反映孩子對9/11的理解以及各地民眾對紐約的支持。

紐約市 曼達尼

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