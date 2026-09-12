州府撥款220萬 9/11紀念館周日將免費參觀

在9/11恐襲事件25周年之際，州長霍楚11日宣布撥款220萬元，擴大9/11紀念館的免費參觀計畫。自10月起的一年內，紐約民眾每周日下午均可免費入館。(取自州長辦公室)

在9/11恐襲事件25周年之際，州長霍楚 (Kathy Hochul)11日宣布撥款220萬元，擴大9/11紀念館的免費參觀計畫。自10月起的一年內，紐約民眾每逢周日下午均可免費入館參觀，預計將有數以千計民眾首次參觀。

目前的「紐約首個周日」(New York First Sundays)計畫，僅在每月第一個周日下午提供免費入場，開放時間為下午4時至7時。該計畫由卡內基基金會資助，面向在紐約居住、工作或求學者，訪客須預約並出示身分證明。

霍楚表示，9/11事件及當天罹難者不應被遺忘，尤其未親歷恐襲的年輕紐約人，也應有機會進入紀念館了解歷史。她說，擴大計畫後，更多民眾可參觀紀念館，向罹難者致意，並認識當年救援與善後過程。

州府表示，新增經費將使免費入場由每月一次增至每周一次，實施期為一年。計畫仍安排在周日下午，具體預約和入館安排將由紀念館公布。

9/11紀念館總裁兼行政總裁希爾曼(Beth Hillman)表示，「紐約首個周日」計畫推出後，已吸引許多首次到訪者；擴大為每周開放後，更多紐約人將可入館。紀念館2025年年報顯示，當年約有9000名紐約人透過該計畫參觀，較前一年的2200人增加近三倍。

9/11紀念館位於世貿中心遺址，占地16英畝世貿中心用地中的八英畝，紀念2001年9月11日恐襲和1993年2月26日世貿中心爆炸案中遇難的2983人。館方透過常設展覽、教育項目和紀念活動，記錄恐襲對個人與社區的影響。

原有免費計畫在9/11恐襲25周年期間繼續由卡內基基金會支持。州府此次另行撥款後，免費參觀範圍將擴及一年內每周日下午；網址：911memorial.org，民眾可留意9/11紀念館網站的預約資訊。