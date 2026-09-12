涉造假 2000張工地安全卡面臨作廢

紐約市一家在皇后區及布碌崙(布魯克林)設點的工地安全培訓公司，被控以每張500元價格，涉向未完成規定課程的建築工人出售工地安全培訓(SST)及職業安全與健康管理局(OSHA)證件。圖為示意圖，與本案無關。(路透資料照)

紐約市一家在皇后區 及布碌崙 (布魯克林 )設點的工地安全培訓公司，被控以每張500元價格，涉向未完成規定課程的建築工人出售工地安全培訓(SST)及職業安全與健康管理局(OSHA)證件。市樓宇局(DOB)目前正撤銷與該公司有關的約2000張有效SST卡，持卡工人須在90天內重新接受培訓並取得新證，否則恐無法繼續在部分大型工地工作。

根據起訴書，被告為Redcode Inc.公司、34歲的公司負責人拉曼(Lutfur Rahman)及34歲員工圖沙爾(Mohammed Tushar)。兩人均住在皇后區。公司據點包括皇后區Hillside大道146-04號及布碌崙McDonald大道529號。

起訴書顯示，市調查局(DOI)人員去年4月至7月假扮建築工人，前往Redcode據點調查。兩名被告涉同意以每張500元提供SST及OSHA證件，臥底人員無須真正完成課程，只需在出席紀錄上簽名，製造曾經上課的假象。

檢方指出，Redcode涉在其後向市樓宇局及OSHA指定的培訓中介提交資料，聲稱相關「學生」已完成所需課程，最終取得正式證件。兩名被告及公司共面臨12項罪名，包括一級提交虛假文書、二級偽造商業紀錄等；兩人已獲准無保釋金釋放，11月4日再度出庭。

市樓宇局另在去年7月對Redcode皇后區據點進行稽查，原定舉辦的一堂兩小時安全課程當天並未上課，但該公司其後仍被發現開出完成課程的證明。市樓宇局去年11月已拒絕續發Redcode培訓機構資格。

據工程業刊物Engineering News-Record報導，Redcode自2021年獲准提供培訓以來，發出約2000張SST卡，涉及逾7000份培訓證明。受影響工人目前有90天時間重新完成所需培訓並取得替代證件；寬限期內原有SST卡仍可在工地掃描使用。