我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔退伍軍人追思9/11點燭、商改區志願者持罹難者照片

妻子主動牽線閨蜜給老公 北卡夫妻組成「三人家庭」養8孩

追捕持刀搶劫慣犯…市警109分局表揚5警員

記者高雲兒╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
市警109分局警員Sardar Mamun、Sean Goldrick和Stev...
市警109分局警員Sardar Mamun、Sean Goldrick和Steven O'Donnell因迅速反應、成功拘捕嫌犯並繳獲槍械，獲頒7月「月度警員」獎項。(記者高雲兒╱攝影)

紐約市警109分局日前在警民會議上補發6月及7月「月度警員」獎項，表揚多名警員在持刀搶劫及家庭暴力持槍案件中迅速拘捕嫌犯。警方表示，其中一名被捕者是分局熟悉的多次搶劫案慣犯；另一起家暴案中，警員在截停嫌犯車輛後查獲一把槍械。

警方表示，6月4日晚約8時30分，警員接獲911報案，前往法拉盛Cherry Avenue一帶處理一宗持刀搶劫案。受害者稱，一名男子亮刀威脅後，強行搶走其錢包並逃離現場。

警員Hyun Chu和Carlos Bernal等人在附近展開搜索，發現一名外貌與受害者描述相符的男子。警方上前截查時，嫌犯隨即徒步逃跑，警員追趕後將其截停。

警方隨後將受害者帶到現場指認，受害者確認被捕男子就是涉案者。109分局表示，該男子是警方熟悉的多次搶劫案慣犯，上述兩名警員因迅速拘捕嫌犯，獲頒6月「月度警員」獎項。

另一宗案件發生於7月5日下午約5時20分。警方接報前往45大道及Smart Street附近處理家庭糾紛，受害者稱遭到襲擊，並表示涉案男子曾展示槍械。

109分局多個單位隨即展開搜索，其後發現一輛載有嫌犯的汽車。警方將車輛截停，安全控制並拘捕涉案男子，同時從其身上查獲一把槍械。

警方表示，嫌犯與受害者之間過去多年曾多次涉及家庭暴力事件。警員Sardar Mamun、Sean Goldrick和Steven O'Donnell因迅速反應，拘捕了嫌犯並繳獲槍械，獲頒7月「月度警員」獎項。

市警109分局警員Hyun Chu和Carlos Bernal獲頒6月「月度警員...
市警109分局警員Hyun Chu和Carlos Bernal獲頒6月「月度警員」獎項。(記者高雲兒╱攝影)

精華 FAQ

  • 109分局在日前的警民會議上，補發了6月及7月的「月度警員」獎項，表揚在兩宗高風險案件中迅速反應、成功拘捕嫌犯的5名警員。

  • 警方接獲報案後，在Cherry Avenue一帶搜索到一名與描述相符男子，對方見警便徒步逃跑，警員追趕後將其截停，並經受害者到場指認確認身分。

  • 在45大道及Smart Street附近的家庭糾紛案中，警方截停載有嫌犯的車輛，安全控制並拘捕男子，且從其身上查獲槍械，因此相關警員獲頒7月獎項。

法拉盛 紐約市

上一則

紐約幼獅青少年管弦樂團 19日甄選2026-27年團員

下一則

華埠9/11恐襲圖片展黃華清、陳樂英獲褒揚
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

偷錢不成刺傷人 Marina區男跳海獲救被捕

偷錢不成刺傷人 Marina區男跳海獲救被捕
紐約市警109分局主要罪案降33% 偷車減4成 Honda、Lexus仍是肥羊

紐約市警109分局主要罪案降33% 偷車減4成 Honda、Lexus仍是肥羊
阻2賊家門口偷機車 貝賽父子遭刺傷

阻2賊家門口偷機車 貝賽父子遭刺傷
舊金山嚴打零售竊盜 半年逮844人增27%、追回逾41萬元贓物

舊金山嚴打零售竊盜 半年逮844人增27%、追回逾41萬元贓物

熱門新聞

華埠曼哈頓橋腳再釀死亡車禍，卡車撞三華人一死兩危殆。(記者劉梓祁╱攝影)

華埠曼哈頓橋旁再釀死亡車禍 卡車撞3華人 1死2命危

2026-09-10 15:04
長島華裔夫婦失蹤案至今未解；與兩人銀行帳戶遭竊逾280萬元有關的吳秋菊，4日被判服刑期滿並須全額賠償。(圖由NYPD提供)

法拉盛華女盜失蹤長島夫妻280萬 判服刑期滿將遣返中國

2026-09-05 12:44
華為刑事案第一天，控辯雙方做開庭陳詞。(路透)

華為詐欺竊密案開庭 檢方稱是「犯罪和腐敗企業」

2026-09-09 18:31
林小姐稱，事後依照拖車車身上的「Missile Tow」名稱上網搜尋，一開始找到的主要是外州同名拖車公司。(受訪者提供)

貝賽華女擋自家車道吃罰單 陌生拖車索200元才「放車」

2026-09-04 14:54
圖為示意圖。（路透）

紐約皇后區百萬住宅遭「霸屋」逾2年 屋主亡故 驅離卡關

2026-09-08 12:40
紐約州住宅用電價格已高居全美第三，僅次於夏威夷與加州。（美聯社）

紐約人注意…電費退款最高200元 符合這資格直接領錢

2026-09-04 15:04

超人氣

更多 >
肖戰赴台旅遊被警扣留？台中女粉絲付款16萬救人

肖戰赴台旅遊被警扣留？台中女粉絲付款16萬救人
坐擁153萬不敢退休 58歲加州男算完帳想搬走

坐擁153萬不敢退休 58歲加州男算完帳想搬走
昔日影帝如今直播帶貨… 賈乃亮認「8年無戲可拍」 嘆仍想回到片場

昔日影帝如今直播帶貨… 賈乃亮認「8年無戲可拍」 嘆仍想回到片場
短期回不去 重要後勤樞紐巴林基地受損 美代理海軍部長：伊朗炸得一塌糊塗

短期回不去 重要後勤樞紐巴林基地受損 美代理海軍部長：伊朗炸得一塌糊塗
家人一句「反正你很閒」 五旬男提早退休卻陷入照護地獄

家人一句「反正你很閒」 五旬男提早退休卻陷入照護地獄