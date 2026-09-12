追捕持刀搶劫慣犯…市警109分局表揚5警員

市警109分局警員Sardar Mamun、Sean Goldrick和Steven O'Donnell因迅速反應、成功拘捕嫌犯並繳獲槍械，獲頒7月「月度警員」獎項。(記者高雲兒╱攝影)

紐約市 警109分局日前在警民會議上補發6月及7月「月度警員」獎項，表揚多名警員在持刀搶劫及家庭暴力持槍案件中迅速拘捕嫌犯。警方表示，其中一名被捕者是分局熟悉的多次搶劫案慣犯；另一起家暴案中，警員在截停嫌犯車輛後查獲一把槍械。

警方表示，6月4日晚約8時30分，警員接獲911報案，前往法拉盛 Cherry Avenue一帶處理一宗持刀搶劫案。受害者稱，一名男子亮刀威脅後，強行搶走其錢包並逃離現場。

警員Hyun Chu和Carlos Bernal等人在附近展開搜索，發現一名外貌與受害者描述相符的男子。警方上前截查時，嫌犯隨即徒步逃跑，警員追趕後將其截停。

警方隨後將受害者帶到現場指認，受害者確認被捕男子就是涉案者。109分局表示，該男子是警方熟悉的多次搶劫案慣犯，上述兩名警員因迅速拘捕嫌犯，獲頒6月「月度警員」獎項。

另一宗案件發生於7月5日下午約5時20分。警方接報前往45大道及Smart Street附近處理家庭糾紛，受害者稱遭到襲擊，並表示涉案男子曾展示槍械。

109分局多個單位隨即展開搜索，其後發現一輛載有嫌犯的汽車。警方將車輛截停，安全控制並拘捕涉案男子，同時從其身上查獲一把槍械。

警方表示，嫌犯與受害者之間過去多年曾多次涉及家庭暴力事件。警員Sardar Mamun、Sean Goldrick和Steven O'Donnell因迅速反應，拘捕了嫌犯並繳獲槍械，獲頒7月「月度警員」獎項。

市警109分局警員Hyun Chu和Carlos Bernal獲頒6月「月度警員」獎項。(記者高雲兒╱攝影)