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華埠9/11恐襲圖片展黃華清、陳樂英獲褒揚

紐約訊
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美國酒店華裔協會11日上午在華埠舉行紀念9/11恐襲事件25周年圖片展，紐約州眾...
美國酒店華裔協會11日上午在華埠舉行紀念9/11恐襲事件25周年圖片展，紐約州眾議員李榮恩(Grace Lee)出席並向該會董事會主席黄華清和協會主席陳樂英頒發褒揚狀。(主辦單位提供)

美國酒店華裔協會11日上午在華埠舉行紀念9/11恐襲事件25周年圖片展，紐約州眾議員李榮恩(Grace Lee)出席並向該會董事會主席黃華清和協會主席陳樂英頒發褒揚狀，稱讚該會25年來為社區發聲，全力推動華埠泊路(Park Row)重開。

出席圖片展的州參議員(Stephen Chan)陳學理回憶，9/11事件發生時，他仍是警察，也曾去世貿原爆點值勤，目睹世貿大廈被破壞成一片廢墟，心裏更覺悲悽。他也向此次紀念活動的主辦單位和義工頒發了褒揚狀。

市議員馬泰(Christopher Marte)作為圖片展的贊助者，回想25年前的恐怖襲擊，當時的情景仍歷歷在目。他對酒店華裔協會舉辦這場活動表示感謝。

美國酒店華裔協會主席陳樂英、董事會主席黃華清與州眾議員金兌錫代表文敏、市議員黃友興代表Ben Zhou、美國酒店地產總商會會長林建中、黃氏宗親會副主席黃啟超及美國長樂聯盟總會總召集人陳書聖等分別致辭，追思9/11，繼續推動泊路重開。多位社區領袖出席了當天的紀念活動。

華埠 眾議員 華裔 911事件

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