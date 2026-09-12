商業駕照整頓再升級 ICE設欺詐舉報熱線

聯邦政府針對商業駕照(CDL)的整頓再次升級，移民及海關執法局(ICE)國土安全調查局(HSI)在近日宣布，向公眾徵集涉及商業駕照欺詐的線索。(取自ICE官方帳號X)

聯邦政府針對商業駕照 (CDL)的整頓再次升級，移民及海關執法局(ICE )國土安全調查局(HSI)宣布向公眾徵集涉及商業駕照欺詐的線索，民眾如懷疑有人以造假、冒名、虛假培訓或其他不法方式取得或協助取得CDL，可撥打(866)347-2423舉報。紐約州此前已因非本州居民商業駕照(non-domiciled CDL)發放問題，成為聯邦的重點審查對象。

國土安全部 (DHS)近日宣布這項措施，稱ICE將與聯邦運輸部合作，加強調查CDL發放及培訓過程中的欺詐。(866)347-2423原為ICE全天24小時運作的舉報熱線，如今被用於收集CDL欺詐線索；民眾可透過ICE網上表格舉報，並可匿名提供資訊。ICE表示，熱線提供多語言協助，可透過翻譯服務處理20多種語言。

國土安全部長穆林(Markwayne Mullin)表示，太多美國人的生命，因那些根本不應出現在道路上、卻獲發CDL的非法移民而被奪走或永久地改變。ICE將與包括聯邦交通部在內的聯邦合作夥伴，加強取締CDL欺詐，避免再有美國人因魯莽的非法移民駕駛大卡車而喪命。

國土安全部在公布CDL欺詐舉報熱線時，同時列舉多宗過往案件說明整頓背景，其中兩人持有紐約州簽發的CDL。駕駛Sukhdev Singh今年3月在印第安納州駕駛卡車發生事故，造成一人住院；另一名駕駛Anmol Anmol則持有一張姓名標示為「缺少名字的Anmol(No Name Given Anmol)」的紐約州CDL，於去年10月遭ICE逮捕。

聯邦近期已將逾110家初級商業駕駛培訓機構從全國登記系統緊急除名，並針對更多駕校及第三方CDL考試機構展開調查。此次的舉報措施，則將執法觸角進一步延伸至司機、駕校、考試人員、卡車公司及雇主。聯邦目前調查範圍除虛假培訓紀錄、違規取得駕照外，也包括身分及證件欺詐、無合法工作資格就業、空殼公司、洗錢及勞工剝削等問題。

紐約亦處於此次整頓焦點。聯邦汽車運輸安全管理局(FMCSA)此前抽查的紐約州200份非本州居民CDL紀錄也顯示，稱其中107份不符合聯邦規定，占逾53%；今年4月，聯邦又以紐約未按要求撤銷相關違規駕照為由，扣留逾7300萬元聯邦公路資金。