長島蘇福克郡紅燈罰單退錢 逾110萬人可申領

長島蘇福克郡(Suffolk County)過去曾收到紅燈攝影機罰單的車主注意，郡府已開始寄出退款通知。(記者高雲兒╱攝影)

長島 蘇福克郡(Suffolk County)過去曾收到紅燈攝影機罰單 的車主注意，郡府已開始寄出退款通知。因法院裁定郡府過去在每張50元罰單之外加收的30元行政費違反州法，雙方達成集體訴訟和解；目前已有超過110萬名符合資格者被確認，每張合資格罰單最高可取回36元，申請截止日為12月8日。

負責處理退款的Kroll Settlement Administration已於本周開始寄出通知，每封信均附有專屬的「集體成員識別號碼」(Class Member ID)。收到通知者可憑該號碼到SuffolkRedLightSettlement.com在線提出申請，或將隨信寄來的表格郵寄回去。

符合資格者主要為自2013年4月1日起，曾為蘇福克郡紅燈攝影機罰單支付30元行政費的個人或機構。退款不包括原本50元的違規罰款；每筆行政費最高可退回30元，加上六元利息，共36元。若一人曾支付多張罰單的行政費，可按符合資格的罰單數量申領。

不過，最終退款金額仍可能低於36元。依和解協議，蘇福克郡用於償還車主的總金額最高為4500萬元，而郡府在約十年間共收取約9000萬元相關行政費；若提出有效申請的人數超出預期，每筆退款將按比率下調。

未收到通知、但認為自己符合資格的民眾，也並非因此失去退款資格。申請人可透過和解網站聯絡管理方，或致電(833)447-6790查詢。退款可選擇支票、預付扣帳卡，以及Venmo、Zelle或PayPal等方式領取。

這場訴訟源於蘇福克郡在50元紅燈攝影機罰款之外，另收30元行政費。紐約州上訴法院2024年裁定，州法將紅燈攝影機違規的金錢責任限制在50元，逾期付款可另收最多25元，郡府無權再加收行政費。蘇福克郡其後同意以總額5750萬元和解，其中最多4500萬元用於退款，另包括律師費及行政成本。和解目前仍待法院最終批准，12月8日將舉行公平性聽證，因此退款不會在法院批准前發放。

值得注意的是，鄰近的長島納蘇郡(Nassau County)過去也曾在紅燈攝影機罰單上加收最高100元額外費用，法院同樣裁定相關收費違法；不過納蘇郡仍在訴訟中，未像蘇福克郡一樣同意向車主退款。