紐約華社爆連環詐騙 近百人受害

紐約一名馬姓華男以快遞、工作等名義詐欺多名嫌疑人，亞總會呼籲受害者出面共同搜集案件，以助警方開案調查。(記者馬璿╱攝影)

紐約華社接連傳出海外貨運詐騙 與求職詐騙案，一名馬姓嫌疑人被指以貴州某同鄉會人脈、獵頭公司管道等方式接近多名被害人，除先以代寄名酒名茶、高薪職缺等名目取得信任，再藉故拖延、借款或收取費用後藉故不還款。前往亞總會求助的四名受害者被騙金額合計逾5萬元，但亞總會透露相關案例已逾30起，保守估計受騙人數近百人，總金額恐逾50萬元，呼籲更多被害人挺身而出，協助警方及檢方蒐證辦案。

在其中一起涉及上述同鄉會的海外貨運詐騙案中，受害人何女士與楊女士因籌辦6月6日同鄉會換屆選舉及個人需求，透過同鄉會微信 群認識自稱有寄件管道的馬嫌，並於今年5月10日首次接觸。何女士有約60瓶酒與逾100盒茶葉，楊女士則有散裝15年茅台須從中國運送至美。

馬嫌表示可安排快遞至美國，何女士隨後依對方提供地址，將貨物寄往中國國內地址。一名自稱李小姐的中間人其後回報貨物已抵美，要求何、楊二人與馬嫌聯繫。馬嫌5月30日告知貨已到，雙方並曾見面錄影存證。此後對方雖仍接聽電話、回覆訊息，卻不斷藉故拖延，甚至一度表示有買家願以每瓶400元收購，此時何女士已聽聞對方風評不佳，開始起疑。

何女士要求對方提供取貨地址與運費報價，獲得地址與電話事後證實均為假資訊，對方所留的一組Google號碼以英文回覆訊息，但每當受害人詢問取貨時間便不再回應。據了解，多起案例手法雷同，這起案件貨物總值逾3萬5000元。楊女士透露，馬嫌多以「天久華」公司名涉詐，提醒民眾多注意。

另一名以同樣手法遭騙的被害人為哥倫比亞大學學生杜同學，她為自行購買一台自動麻將機，被馬嫌以相同手法拖延。杜同學透露，身邊還有多名同學遭遇相同詐騙，馬姓嫌疑人疑似與哥大學生會有往來並提供資助，多名學生原以為只是一名出手闊綽的生意人，未料反遭利用。

另一起遭求職詐騙的被害人楊女士則是2023年5月畢業後，因OPT實習簽證寬限期(grace period)時間緊迫、急於求職，透過獵頭公司「One Career」認識馬嫌。對方聲稱旗下「亞北」公司開出數據分析職缺、薪資條件優渥。楊女士當時人在華府，儘管租約未到期，仍為此舉家搬遷至紐約。雙方多次餐敘，對方藉宴請、與餐廳員工熟識等方式展現人脈，並提供正式錄取信。

其後馬嫌以「美國資金充足、中國資金不足」為由，向楊女士借款1萬1000元人民幣(合1639美元)，遭催討還款後僅開出一張1900美元支票，並要求楊女士暫緩兌現。楊女士其後得知多名遭開票人兌現時支票跳票，還須倒賠手續費，因而不敢兌現。2024年2月楊女士找到新工作，但新雇主首年不提供H-1B抽籤機會，身分一度掛在馬嫌公司名下抽籤，經一名律師提醒該公司恐有問題、稅務亦可能存在疑慮，建議楊女士不要以該公司名義申請H-1B簽證後，楊女士其後放棄該次抽籤機會。

楊女士並指出，馬嫌其後又以「公司可代付電話費」為由，要求她將手機門號過戶至其帳戶名下，結果門號積欠兩個月話費，楊女士自行繳納500元後才將號碼轉出。楊女士透露，最後一次見到馬嫌是在2024年下半年於法拉盛王子街巧遇，楊女士當場要求還款，對方隨即逃離並將她拉黑。

亞總會會長陳善莊表示，該會近來接到被該嫌詐騙而求助的30餘起案例。他呼籲社區大眾若曾遇過這名嫌犯，要主動提供線索，唯有累積足夠案例、錄取口供，才有機會與警方合作立案。陳善莊說，該會已聯繫檢察官辦公室，盼阻止事態惡化。據估計，此系列案受害者恐達上百人，涉案金額至少50萬元。亞總會呼籲民眾與辦公室聯繫，辦公室周一至周五上午11時至下午4時30分開放，電話：(718)839-3339。