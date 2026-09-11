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皇后區3新校開學 亞裔顯著增長難解擁擠

記者鄭怡嫣╱紐約報導
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紐約市公校10日迎來新學年，全市共有五所新公校首次開門迎生，其中三所位於皇后區。...
紐約市公校10日迎來新學年，全市共有五所新公校首次開門迎生，其中三所位於皇后區。(記者鄭怡嫣╱攝影)

紐約市公校10日迎來新學年，全市共有五所新公校首次開門迎接學生，其中三所位於皇后區，另外兩所設於布朗士。市教育局表示，新校主要設於長期缺乏學位或需要增加特殊教育資源的社區，不過皇后區的教育界人士指出，面對西皇后區多年來的學校過度擁擠和快速住宅開發，數百個新增學位仍難從根本上紓解壓力。

皇后區三所新校均位於西皇后區。其中，長島市的文化卓越學院(Academy of Cultural Excellence)隸屬第30學區，招收學前班至五年級學生，以專題式學習、藝術和文化回應式教學為特色。

木邊(Woodside)的West Q小學則隸屬第24學區，服務幼稚園至五年級，可增加451個學位，是該學區15年來首所新校。學校著重閱讀、數學、專題式學習及多語教育。第24學區委員會主席柯萊索(Matt Crescio)表示，校舍項目歷時超過八年，當地學生人數增加、部分學校又已過度擁擠，新增校舍是學區多年來一直爭取的資源。

第三所皇后區創新學習學院(Queens Academy for Innovative Learning)位於阿斯托利亞(Astoria)，服務六至12年級身心障礙學生，提供STEM、科技、專題及職場學習。市教育局表示，增設這類校址的目的之一，是讓需要高度特殊教育支持的學生能在更靠近住所的地方接受服務。

除三所新校之外，皇后區其他校舍也在增加容量，包括新鮮草原(Fresh Meadows)第26學區的216初中。州參議員劉醇逸表示，本學年全市新增數千個公校學位，包括216初中的擴建，這是未來幾年小班制計畫的第一步。

不過，新增學位仍難解皇后區部分社區的學位擁擠問題。第24學區範圍橫跨陽邊、木邊、艾姆赫斯特等地，近年亞裔人口成長持續增長，然而學生與學位分布並不平均，部分熱門學校和人口密集地區，仍嚴重超出容量。柯萊索表示，學區有些學校d的使用率已達約140%，部分地區要達成小班制要求仍極具挑戰。

同樣的壓力也出現在第30學區。該學區涵蓋長島市、阿斯托利亞等西皇后區社區，亞裔家庭亦增長顯著。州主計長辦公室2025年報告顯示，長島市一帶12所服務幼稚園至八年級學生的公校中，有五所已處於過度擁擠狀態，另有兩所使用率超過90%。部分二年級班級一度有30名學生。

學校空間壓力未來還可能隨住宅開發進一步增加。長島市自2010年以來，人口已增長約40%。當地市議員元在熙(Julie Won)表示，未來十年西皇后區預計增加近4萬名居民。

精華 FAQ

  • 其中1所在長島市，主打專題式學習與藝術文化；1所在木邊，提供451個學位並強調閱讀、數學及多語教育；另1所在阿斯托利亞，專為身心障礙學生提供STEM與職場學習。

  • 因為第24與第30學區長期人口增長快，熱門學校與人口密集地區早已超載，部分學校使用率達140%，而新學位雖增加，仍難追上持續上升的就學需求。

  • 隨著長島市等地住宅持續開發，人口還會再增加。當地預估未來10年西皇后區將新增近4萬名居民，代表學校容量與小班制目標都將面臨更大壓力。

皇后區 亞裔 長島市

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