台灣好食結合華語教學主廚示範僑教中心飄香
「臺灣好食×華語好學」國際巡迴講座9日晚間在皇后區法拉盛紐約華僑文教服務中心舉行，來自台灣的主廚透過現場料理示範，帶領民眾認識素食刈包、四喜烤麩等料理，並將飲食文化融入華語教學，讓參與者一邊品嘗料理，一邊學習相關中文詞彙，從飲食與語言認識台灣文化。
活動由慈濟基金會美國紐約分會主辦、紐約台灣會館協辦，中華民國僑務委員會及臺灣華語文學習中心支持。現場邀請張克勤、路凱源兩位來自台灣的主廚示範素食料理，並穿插中英文華語教學及觀眾互動。
首道示範的素食刈包，以植物性食材取代傳統五花肉，搭配台灣風味酸菜及花生粉等配料。主廚介紹，酸菜加入少許素蠔油及砂糖炒香、炒乾後，可增加刈包的味道層次。現場也邀請民眾上台動手組裝，依序放入素食「五花肉」、酸菜及花生粉，體驗製作台灣小吃。
華語教學同時融入料理示範。主持人帶領觀眾練習「素食」、「刈包」等詞彙，並介紹刈包在台灣又有「虎咬豬」的俗稱。傳統刈包外皮張開時形似老虎的嘴，中間夾入滷製豬肉，因此得名。
第二道菜「四喜烤麩」則從食材製作及烹調方式切入。主廚說明，烤麩是將麵粉在水中反覆清洗、去除澱粉後留下麵筋，再經蒸製而成。料理前先將烤麩剝成小塊並炸至酥脆，再與紅蘿蔔、香菇、筍子等食材一起滷製。
主廚表示，烤麩以手剝而非直接用刀切，可增加接觸醬汁的表面積，更容易吸收味道。加入醬油、番茄醬、素蠔油、冰糖、八角及桂皮等調味後，再以慢火滷約40分鐘，使烤麩吸收湯汁，起鍋前撒上白芝麻增添香氣。
現場也以「四喜烤麩」為例介紹中華料理的命名方式。主持人表示，中文菜名除了直接反映食材，也常與烹調方式、地名、人物故事、外形或吉祥寓意有關。例如「紅燒魚」以烹調方式命名，「萬巒豬腳」取自地名，「東坡肉」與蘇東坡的故事相關，「獅子頭」則源於菜餚外形；「四喜」則帶有喜慶寓意。
主廚也表示，四喜烤麩所搭配的蔬菜並沒有固定組合，家中若有適合久煮的蔬菜，也可依個人喜好調整。
活動當晚從6時30分持續至9時，除料理示範及試吃外，也以中英文穿插講解，讓不同語言背景的參與者接觸台灣飲食與華語。
活動於9日晚間在皇后區法拉盛的紐約華僑文教服務中心舉行，由慈濟基金會美國紐約分會主辦，並有台灣會館及相關單位協辦支持。 主廚示範素食刈包與四喜烤麩，搭配中英文華語教學及互動，帶領民眾學習「素食」「刈包」等詞彙，也介紹菜名背後的文化意義。 主廚從食材、作法與命名方式切入，說明刈包的「虎咬豬」俗稱，以及四喜烤麩的吉祥寓意，讓參與者從味覺與語言認識台灣文化。
精華 FAQ
活動於9日晚間在皇后區法拉盛的紐約華僑文教服務中心舉行，由慈濟基金會美國紐約分會主辦，並有台灣會館及相關單位協辦支持。
主廚示範素食刈包與四喜烤麩，搭配中英文華語教學及互動，帶領民眾學習「素食」「刈包」等詞彙，也介紹菜名背後的文化意義。
主廚從食材、作法與命名方式切入，說明刈包的「虎咬豬」俗稱，以及四喜烤麩的吉祥寓意，讓參與者從味覺與語言認識台灣文化。
上一則
美國律師樓幫您最快速解決 房客不付房租需將其驅逐
下一則