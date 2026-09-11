9/11恐襲25周年 創傷後遺症持續浮現

2001年9/11恐襲事件後，救援人員在世貿中心遺址開展工作。(美聯社)

9/11恐襲25周年將至，市衛生局10日公布數據顯示，世貿中心健康登記處(World Trade Center Health Registry)持續追蹤逾7萬1000名曾暴露於災後環境者的健康狀況，發現創傷後壓力症候群、呼吸系統疾病、癌症 及認知功能 受損等問題可延續逾20年。

世貿中心健康登記處2002年成立，是美國規模最大的災後健康登記系統，也是全球運作時間最久的同類機制之一。登記對象包括參與搜救與清理工作的應變人員、下城上班族與居民、當時在場的兒童及其他受影響者；逾7萬1000名來自全美及海外的民間倖存者與9/11應變人員自願加入，並定期填寫健康追蹤問卷。

資料顯示，創傷後壓力症候群(PTSD)是最常見的後遺症之一；約兩成曾受9/11事件影響的成年登記者出現相關症狀，約為一般人口的四倍，許多人逾20年後仍未消退。當年親身經歷事件的兒童，罹患氣喘的機率為紐約州一般人口的兩倍，罹患憂鬱症 的風險亦較高，顯示幼年暴露的影響可能延續至成年。

研究也持續追蹤民眾接觸倒塌後塵雲、再揚起粉塵及住宅灰塵所帶來的影響，涉及氣喘、慢性阻塞性肺病、肺纖維化、結節病與自體免疫疾病，以及心血管疾病、癌症與聽力損失。近年研究還發現，9/11當日接觸塵雲與認知功能受損有顯著關聯；一項登記處研究指出，超過五分之一登記者曾有混亂或記憶力減退情形。

不過，同時有約三分之一登記者表示，在創傷後，他們出現了中度至高度的正向心理轉變，包括更珍惜生命、與親友關係更緊密、個人韌性提升，以及對人生意義有更深體會。

世貿中心健康登記處由市衛生局與聯邦有毒物質與疾病登記署合作成立，2009年起獲聯邦疾病防治中心(CDC)轄下國家職業安全衛生研究所資助。多年來，登記處的研究不僅加深外界對9/11相關疾病及長期健康影響的認識，也為新冠疫情、夏威夷茂宜野火毒煙等公共衛生危機後的長期健康追蹤與研究提供借鑑。市衛生局長馬丁(Alister F. Martin)表示，登記處長年記錄健康結果，使公共衛生人員能辨識新出現的風險、規畫預防及治療工作，也提醒各界，大型災難後的準備工作並未隨事件落幕，而須多年持續監測社區健康。