華埠「全民健康日」明登場 醫療服務多

華埠「全民健康日」12日登場，匯集社區資源、健身表演及免費贈品。(記者劉梓祁╱攝影)

華埠 商業改進區(Chinatown BID)和華埠共同發展機構(Chinatown Partnership)宣布，年度「全民健康日」(Annual Community Wellness Day)將於12日(周六)上午10時至下午3時，在華埠地威臣街(Division Street)與科西街(Forsyth Street)交界處舉行。

主辦方表示，今年以「Together for A Healthier Tomorrow╱齊心推廣，健康未來」為主題，集合近30個醫療、社區及政府機構，向居民提供健康資訊與社區資源，同時安排文化表演及互動活動。活動為紐約市 交通局(DOT)「開放街道」(Open Streets)項目的一部分，並獲市議員馬泰(Christopher Marte)的市議會酌情撥款、私人捐款及義工支持。

主辦方表示，「全民健康日」多年來吸引逾千名市民及社區人士參與，今年參與機構包括醫療機構、醫療中心、醫生及診所、藥房、保險 公司、慈善及非牟利團體，以及多個政府部門。各單位當日將設置資訊攤位，介紹健康資訊、醫療服務、疾病預防、社區資源及健康生活方式，部分機構亦將提供健康篩查等服務。

華埠商改區表示希望把不同領域的服務機構集中在同一地點，讓居民能直接向專業人士取得可靠資訊，而非只依賴網路搜尋。

除健康資訊外，今年活動亦加入多項文化及娛樂節目，包括口琴演奏、踢毽、舞蹈、歌唱、健康操等，並鼓勵民眾一同參與。