華埠「全民健康日」明登場 醫療服務多
華埠商業改進區(Chinatown BID)和華埠共同發展機構(Chinatown Partnership)宣布，年度「全民健康日」(Annual Community Wellness Day)將於12日(周六)上午10時至下午3時，在華埠地威臣街(Division Street)與科西街(Forsyth Street)交界處舉行。
主辦方表示，今年以「Together for A Healthier Tomorrow╱齊心推廣，健康未來」為主題，集合近30個醫療、社區及政府機構，向居民提供健康資訊與社區資源，同時安排文化表演及互動活動。活動為紐約市交通局(DOT)「開放街道」(Open Streets)項目的一部分，並獲市議員馬泰(Christopher Marte)的市議會酌情撥款、私人捐款及義工支持。
主辦方表示，「全民健康日」多年來吸引逾千名市民及社區人士參與，今年參與機構包括醫療機構、醫療中心、醫生及診所、藥房、保險公司、慈善及非牟利團體，以及多個政府部門。各單位當日將設置資訊攤位，介紹健康資訊、醫療服務、疾病預防、社區資源及健康生活方式，部分機構亦將提供健康篩查等服務。
華埠商改區表示希望把不同領域的服務機構集中在同一地點，讓居民能直接向專業人士取得可靠資訊，而非只依賴網路搜尋。
除健康資訊外，今年活動亦加入多項文化及娛樂節目，包括口琴演奏、踢毽、舞蹈、歌唱、健康操等，並鼓勵民眾一同參與。
活動將於12日周六上午10時至下午3時，在華埠地威臣街與科西街交界處舉行，屬於紐約市DOT「開放街道」項目之一。 今年約有近30個醫療、社區及政府機構參與，設攤介紹健康資訊、醫療服務、疾病預防、社區資源與健康生活方式，部分機構還會做健康篩查。 主辦方安排口琴演奏、踢毽、舞蹈、歌唱與健康操等文化及娛樂節目，鼓勵居民一起參與，讓活動兼具健康宣導與社區聯誼功能。
精華 FAQ
活動將於12日周六上午10時至下午3時，在華埠地威臣街與科西街交界處舉行，屬於紐約市DOT「開放街道」項目之一。
今年約有近30個醫療、社區及政府機構參與，設攤介紹健康資訊、醫療服務、疾病預防、社區資源與健康生活方式，部分機構還會做健康篩查。
主辦方安排口琴演奏、踢毽、舞蹈、歌唱與健康操等文化及娛樂節目，鼓勵居民一起參與，讓活動兼具健康宣導與社區聯誼功能。
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