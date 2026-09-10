何子彥作品登新美術館 探「權力」意涵
紐約新美術館(New Museum)將於24日(周五)推出新加坡藝術家何子彥(Ho Tzu Nyen)的全新委約作品「P for Power: Up Down」，並在美國首度亮相；作品將設於美術館面向曼哈頓下城包厘街(Bowery)的玻璃電梯內，透過影像和文字，探討政治、科技以及個人行動等不同層面的「權力」。
何子彥1976年出生於新加坡，目前也在當地生活和創作。他的作品涵蓋電影、錄像、表演及多媒體裝置，長期關注東南亞的歷史與文化身分，並經常把神話、歷史事件及東西方文化元素放在一起，重新思考人們如何理解和書寫歷史。
這次展出的作品將設置在新美術館由荷蘭大都會建築事務所(OMA)設計的玻璃電梯內，當觀眾按下電梯按鈕時，螢幕上會出現一名真人大小的孩童角色，說出一段簡短文字；內容可能是一句像咒語般的話、一個問題、一則謎語或一段札記，從不同角度引導觀眾思考「權力」是什麼。
同一系列也將延伸至韓國蔚山美術館(Ulsan Art Museum)，何子彥的另一件新作「P for Power: Double Life of P」預計10月在當地展出。紐約與蔚山兩件作品都以「權力」為主題，但會根據兩座城市不同的建築和文化環境作出調整。
新美術館表示，作品關注的並不只是政治權力，也包括科技系統對人的影響，以及人在不同環境中展現出的耐力、改變能力和自主性。
此次計畫由新美術館與現代汽車(Hyundai Motor Company)合作推出，是「Hyundai Translocal Series」的一部分，希望透過不同城市的藝術機構合作，讓同一藝術家的作品在不同文化和空間中展開對話。何子彥也是新美術館與蔚山美術館多年合作計畫中的首位藝術家。
何子彥近年曾在法國LUMA Arles、盧森堡現代藝術博物館(Mudam Luxembourg)、紐約州Hessel Museum of Art、東京都現代美術館、新加坡藝術博物館及洛杉磯Hammer Museum舉行個展。
他的作品亦被紐約大都會藝術博物館、倫敦泰特現代美術館、古根漢美術館、香港M+、首爾國立現代美術館、東京森美術館及新加坡藝術博物館等機構收藏，他並獲任命為第16屆光州雙年展(Gwangju Biennale)藝術總監。
他展出的是全新委約作品《P for Power: Up Down》，並在美國首次亮相。作品設於面向包厘街的玻璃電梯內，透過影像與文字回應「權力」主題。 觀眾按下電梯按鈕後，螢幕會出現一名真人大小的孩童角色，說出像咒語、問題、謎語或札記的短文，從不同角度引導觀眾重新理解權力。 同系列作品也會延伸到韓國蔚山美術館，推出《P for Power: Double Life of P》，預計10月展出。兩地版本會依各自建築與文化環境做調整。
精華 FAQ
他展出的是全新委約作品《P for Power: Up Down》，並在美國首次亮相。作品設於面向包厘街的玻璃電梯內，透過影像與文字回應「權力」主題。
觀眾按下電梯按鈕後，螢幕會出現一名真人大小的孩童角色，說出像咒語、問題、謎語或札記的短文，從不同角度引導觀眾重新理解權力。
同系列作品也會延伸到韓國蔚山美術館，推出《P for Power: Double Life of P》，預計10月展出。兩地版本會依各自建築與文化環境做調整。
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