何子彥作品登新美術館 探「權力」意涵

藝術家何子彥全新委約作9月登新美術館，紐約首展探討「權力」多重意涵。(Courtesy the artist, Kiang Malingue, and neugerriemschneider，取自New Museum官網)

紐約新美術館(New Museum)將於24日(周五)推出新加坡 藝術家何子彥(Ho Tzu Nyen)的全新委約作品「P for Power: Up Down」，並在美國首度亮相；作品將設於美術館面向曼哈頓下城包厘街(Bowery)的玻璃電梯內，透過影像和文字，探討政治、科技以及個人行動等不同層面的「權力」。

何子彥1976年出生於新加坡，目前也在當地生活和創作。他的作品涵蓋電影、錄像、表演及多媒體裝置，長期關注東南亞 的歷史與文化身分，並經常把神話、歷史事件及東西方文化元素放在一起，重新思考人們如何理解和書寫歷史。

這次展出的作品將設置在新美術館由荷蘭大都會建築事務所(OMA)設計的玻璃電梯內，當觀眾按下電梯按鈕時，螢幕上會出現一名真人大小的孩童角色，說出一段簡短文字；內容可能是一句像咒語般的話、一個問題、一則謎語或一段札記，從不同角度引導觀眾思考「權力」是什麼。

同一系列也將延伸至韓國蔚山美術館(Ulsan Art Museum)，何子彥的另一件新作「P for Power: Double Life of P」預計10月在當地展出。紐約與蔚山兩件作品都以「權力」為主題，但會根據兩座城市不同的建築和文化環境作出調整。

新美術館表示，作品關注的並不只是政治權力，也包括科技系統對人的影響，以及人在不同環境中展現出的耐力、改變能力和自主性。

此次計畫由新美術館與現代汽車(Hyundai Motor Company)合作推出，是「Hyundai Translocal Series」的一部分，希望透過不同城市的藝術機構合作，讓同一藝術家的作品在不同文化和空間中展開對話。何子彥也是新美術館與蔚山美術館多年合作計畫中的首位藝術家。

何子彥近年曾在法國LUMA Arles、盧森堡現代藝術博物館(Mudam Luxembourg)、紐約州Hessel Museum of Art、東京都現代美術館、新加坡藝術博物館及洛杉磯Hammer Museum舉行個展。

他的作品亦被紐約大都會藝術博物館、倫敦泰特現代美術館、古根漢美術館、香港M+、首爾國立現代美術館、東京森美術館及新加坡藝術博物館等機構收藏，他並獲任命為第16屆光州雙年展(Gwangju Biennale)藝術總監。