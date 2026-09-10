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首屆華服文化嘉年華暨朝代時尚秀 各界數百人同歡

記者胡聲橋／紐約報導
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紐約愛心歌舞團表演了「盛唐仕女」。(記者胡聲橋／攝影)
紐約愛心歌舞團表演了「盛唐仕女」。(記者胡聲橋／攝影)

由北美華人聯合總會主辦的「華夏衣冠．千年風華」首屆華服文化嘉年華暨朝代時尚秀比賽日前在布碌崙(布魯克林)華社舉辦，該活動帶領現場觀眾穿越千年時空，感受中華衣冠之美和禮樂之風。在富臨門宴會廳舉行的比賽共吸引了數百位各界人士參與，包括中國駐紐約總領館領事章銳、州參議員陳學理和州眾議員鄭永佳等。

北美華人聯合總會會長梅雪雅在致詞中表示，該活動以華服為橋，與千年歷史相遇、以文化為魂，讓傳統之美繼續綻放。參賽的每一位選手，不僅展現漢服之美，更傳承中華文化。

當天共有九個小組和個人參加比賽，首先登場的魅力無限舞蹈團帶來的「古韻風尚情、國風霓裳」開篇不俗，令人眼前一亮。接下來的參賽者展現了漢、唐、宋、明、清、民國等各朝代和時期的華服，精采紛呈。由紐約社團男士表演隊帶來的「民國風情」更引爆了現場氣氛。

現場觀眾通過電子評分系統評選出最佳人氣獎和最佳組合獎，現場評委通過打分評出最佳演繹獎、最佳氣質獎和最佳復原獎。最後，星月古箏學校憑藉實力，以「漢唐盛世」捧走五項大獎中的四項，包攬最佳人氣、最佳組合、最佳演繹和最佳復原獎，美國端芬同鄉會歌舞隊則憑藉「清艷風韻」奪得最佳氣質獎。

梅雪雅在回顧這場比賽時表示，舉辦該活動離不開各界的支持，她希望透過該活動讓紐約華人的生活變得更美好，更豐富多彩，也希望下一屆比賽更精采。

星月古箏學校表演的「漢唐盛世」囊括四項大獎。(記者胡聲橋／攝影)
星月古箏學校表演的「漢唐盛世」囊括四項大獎。(記者胡聲橋／攝影)

美國大江僑胞總會歌舞團表演「水墨蘭亭」。(記者胡聲橋／攝影)
美國大江僑胞總會歌舞團表演「水墨蘭亭」。(記者胡聲橋／攝影)

美國端芬同鄉會歌舞隊表演的「清艷風韻」奪得最佳氣質獎。(記者胡聲橋／攝影)
美國端芬同鄉會歌舞隊表演的「清艷風韻」奪得最佳氣質獎。(記者胡聲橋／攝影)

紐約社團男士表演隊的「民國風情」引爆全場氣氛。(記者胡聲橋／攝影)
紐約社團男士表演隊的「民國風情」引爆全場氣氛。(記者胡聲橋／攝影)

精華 FAQ

  • 活動由北美華人聯合總會主辦，地點設在布碌崙華社的富臨門宴會廳舉行，現場吸引數百位各界人士到場參與，並有中領館及紐約州政界人士出席。

  • 參賽者依序展現漢、唐、宋、明、清及民國等不同朝代與時期的華服風貌，透過服飾、儀態與表演重現歷史氣韻，讓觀眾感受中華衣冠與禮樂文化。

  • 星月古箏學校以「漢唐盛世」拿下最佳人氣、最佳組合、最佳演繹與最佳復原獎；美國端芬同鄉會歌舞隊以「清艷風韻」獲最佳氣質獎。觀眾以電子評分選人氣與組合，評委則打分評出其餘獎項。

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