曼哈頓華埠圖片展 緬懷9/11 25周年

由美國酒店華裔協會主辦的「緬懷九一一恐怖襲擊25周年圖片展」，10日將在曼哈頓華埠開展。(記者許君達／攝影)

曼哈頓華埠10日(周四)將舉辦「緬懷9/11恐怖襲擊25周年圖片展」，屆時將展出部分收集自華埠社區內部的9/11災後影像以及紀念畫作等，參觀者還將有機會獲得紀念獎章和紀錄片資料。

圖片展由美國酒店華裔 協會主辦、市議員馬泰 (Christopher Marte)辦公室贊助，地點位於華埠包厘街17號溫德姆花園酒店(Wyndham Garden Hotel)17層，展覽開放時間為10日上午10時至下午6時，公眾可免費參觀。酒店華裔協會創會主席黃華清說，該協會在15年前曾使用新聞資料和社區內部採訪製作一部華埠自己的9/11紀錄片，當時的DVD光碟尚有部分留存，有意索要收藏者可在本次畫展期間與主辦方聯絡洽談。

黃華清說，9/11事件不僅本身給紐約和位於9/11恐襲遺址附近的華埠帶來巨大的精神創傷，此後衍生出的次生傷害也一直伴隨著整個社區，他自己的肺部就被大樓倒塌時飛散的有害物質侵入，至今仍有玻璃纖維造成的永久性傷害；而在9/11事發後作為臨時安保採取的柏路(Park Row)封閉措施，則一直延續至今，剝奪了華埠社區的大量道路空間資源。

黃華清表示，作為美國華人 ，「在面對國難時要積極站出來為國效力」，因此他在災後曾長期擔任義工，也組織社區紀念活動，以確保人們不要忘記那場災難。與此同時，華人也應為自己的權益而積極抗爭，比如爭取柏路重開，否則「沒有人會在乎你」。

州參議員陳學理表示，9/11事件發生時，他在附近的街道上，險些被飛濺的玻璃奪去生命。他也見證了紐約人在悲劇發生後的團結同心，比如當時華埠有很多商戶和餐館不停地為前線救援人員送飯送水、不收分文。

海外華人美術家協會主席楊億將在圖片展期間展出自己創作的長卷作品「英雄禮讚」和「日日夜夜」，畫中描繪9/11事件後大量消防員、急救員和警察奮勇救災，以及普通市民守望相助的場景。他表示，9/11是紐約人永遠無法磨滅的記憶，因此他從多年前就開始創作這個主題的作品，直到今天仍然在畫。

華人畫家楊億創作的長卷作品旨在紀念遇難者、致敬一線救援人員，將在圖片展中亮相。(記者許君達／攝影)