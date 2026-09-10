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致敬9/11 布萊恩公園擺2753空椅 晚間交響樂團奏響哀思

記者曹馨元／紐約報導
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9月11日當天，曼哈頓布萊恩公園著名的大草坪上將擺放2753張空椅子，每一張椅子...
9月11日當天，曼哈頓布萊恩公園著名的大草坪上將擺放2753張空椅子，每一張椅子代表每一位在九一一事件中的罹難者。(取自Bryant Park官網)

在9/11恐怖襲擊事件發生的25周年之際，位於曼哈頓的布萊恩公園(Bryant Park)將舉行一場致敬活動，讓紐約市民在緬懷逝者的同時，也能為前線人員的家屬提供實質支持。

11日(周五)當天，布萊恩公園著名的大草坪上將擺放2753張空椅子，每一張椅子代表每一位在9/11事件中罹難的犧牲者，所有的椅子都將朝向南方，即當年雙子星大廈聳立的位置。這項裝置藝術展出時間為當日上午8時至下午4時，將這片在曼哈坦中城最熱鬧的綠地化為靜謐的思念場所。民眾可穿梭於椅林之間，寫下悼念留言並在空椅上擺放康乃馨。

共同主辦此項致敬活動的美國銀行(Bank of America)承諾，民眾每獻出一朵康乃馨，該公司即會捐出25元，全數資助紐約市警局基金會(NYC Police Foundation)、紐約市消防局基金會(FDNY Foundation)以及紐新航港局警察局長協會寡婦與兒童基金(Port Authority PBA Widows' and Children's Fund)等三個急救人員及其家屬支援機構；上限為3000朵，預計將捐出7萬5000元。

白天展出結束後，美國交響樂團(American Symphony Orchestra)將於晚間7時至8時15分，在大草坪舉行一場免費的紀念音樂會。演奏曲目包括克普蘭(Aaron Copland)的「凡人鼓號曲」(Fanfare for the Common Man)，以及沃克(George Walker)充滿輓歌色彩的「弦樂抒情曲」(Lyric for Strings)。選曲旨在致敬襲擊中的逝者、稱頌當天英勇救災的急救人員，並謳歌紐約人在災後展現的韌性與堅毅。

音樂會無須門票或預約，民眾可自備野餐墊直接前來草坪欣賞，無法親臨現場者亦可透過線上直播觀看。

精華 FAQ

  • 白天在大草坪擺出2753張朝南空椅，供民眾留言與放上康乃馨；晚間則由美國交響樂團舉行免費紀念音樂會，向罹難者與救難人員致意。

  • 美國銀行承諾，民眾每獻出1朵康乃馨就捐25元，最高以3000朵為限，預計捐出7萬5000元，資助紐約市警消及港警家屬支援基金。

  • 音樂會於晚間7時至8時15分在布萊恩公園大草坪舉行，免費入場且可線上直播；曲目包括《凡人鼓號曲》與《弦樂抒情曲》，以追思與讚揚韌性。

曼哈頓 紐約市 911事件

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