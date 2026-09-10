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李翊雲、匡靈秀、李珉真 近2月推新書

記者鄭怡嫣／紐約報導
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紐約州桂冠作家李珉真(Min Jin Lee)將於29日推出暌違近十年的新長篇「...
紐約州桂冠作家李珉真(Min Jin Lee)將於29日推出暌違近十年的新長篇「美國補習班(American Hagwon)」。(皇后學院提供，Hae Ran攝影)

秋季向來是美國出版業兵家必爭之際，今年9、10月更迎來一批重量級作家新作。從華裔作家李翊雲(Yiyun Li)、匡靈秀(R. F. Kuang)，到曾入圍國家圖書獎的韓裔作家李珉真(Min Jin Lee)，以及普立茲獎得主迪亞茲(Hernan Diaz)等，移民、語言、身分與當代社會焦慮，成為今年秋季小說的關鍵詞。

率先登場的是匡靈秀的新作「台北故事(Taipei Story)」，於8日出版。不同於「黃面孔(Yellowface)」對出版界與文化挪用的尖銳諷刺，新作帶有更強烈的自傳色彩：華裔大學生Lily Chen赴台北參加密集中文課程，希望靠語言重新接近自己「繼承卻未真正理解」的文化，卻在文化衝擊、人際關係與祖父突然離世之間陷入迷惘。作品將語言既作為通往故鄉的橋梁，也寫成一道難以跨越的邊界。

「柏青哥(Pachinko)」作者李珉真則將於29日推出暌違近十年的新長篇「美國補習班(American Hagwon)」。全書長達656頁，從1997年亞洲金融危機後的首爾出發，跟隨高姓一家輾轉移居雪梨及南加州，以韓國「補習班」文化為核心，描寫移民家庭對教育、階級流動及下一代成功近乎信仰般的追求。這也是李珉真持續書寫韓國離散經驗的第三部長篇。

普立茲小說獎得主迪亞茲則將於29日推出「層疊(Ply，中文名為暫譯）」，這是他繼「信任(Trust)」後的首部長篇。小說將時間推向數百年後，在國家體制瓦解、人類重新建立社會秩序的未來世界中，透過一名以偷接電網維生的孤兒，探討科技、自由、自我與信任之間的關係。

10月13日，普立茲獎得主李翊雲推出「逆夜之樂(Music Against the Night，中文名為暫譯)」。她這次罕見轉向大尺度歷史小說，以19世紀愛爾蘭作曲家、夜曲先驅John Field，以及來自法屬印度的鋼琴家Adelaide Percheron為原型，故事橫跨都柏林、巴黎、俄羅斯與印度，討論天分與天才、藝術與商業、野心與犧牲。出版公司形容，這是李翊雲至今最具史詩規模的作品之一。

李翊雲新書上市後，也將於10月21日晚7時登上紐約公共圖書館(NYPL)曼哈頓第五大道總館，與「時間裡的癡人(A Visit from the Goon Squad)」作者、普立茲獎得主伊根(Jennifer Egan)對談，目前線下席位已售罄。線上鏈接：https://events.leapevents.com/event/yiyun-li

10月13日，普立茲獎得主李翊雲推出「逆夜之樂(Music Against th...
10月13日，普立茲獎得主李翊雲推出「逆夜之樂(Music Against the Night，中文名為暫譯)」。圖為李翊雲今年4月出席時代雜誌活動。(美聯社)

精華 FAQ

  • 包括匡靈秀、李珉真、迪亞茲與李翊雲等人，皆在9、10月陸續發表新作，題材橫跨留學經驗、移民家庭、未來世界與歷史小說，成為美國出版市場焦點。

  • 小說以華裔大學生Lily Chen赴台北學中文為主線，描寫她試圖透過語言接近文化根源，卻在文化衝擊、人際關係與祖父離世之間陷入迷惘。

  • 李珉真寫韓國補習班文化與移民家庭的教育焦慮；迪亞茲描繪國家瓦解後的未來社會；李翊雲則以19世紀音樂家為原型，展開跨國史詩式歷史小說。

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