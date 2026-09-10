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9/11恐襲25周年 紐市警總局揭幕紀念牆

記者劉梓祁／紐約報導
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9/11恐襲25周年前夕，市警總局揭幕紀念牆悼殉職同袍。(記者劉梓祁／攝影)
9/11恐襲25周年前夕，市警總局揭幕紀念牆悼殉職同袍。(記者劉梓祁／攝影)

9/11恐怖襲擊25周年前夕，紐約市警局9日在曼哈頓總部舉行新紀念牆揭幕儀式，悼念恐襲當天殉職的23名市警，以及其後因相關疾病離世的同袍。市長曼達尼(Zohran Mamdani)、市警(NYPD)局長蒂池(Jessica S. Tisch)與警員及家屬出席，強調9/11造成的傷痛至今仍在延續，紀念牆也肩負向新一代警員傳承這段歷史的責任。

蒂池表示，數千名市警人員當年投入救援及善後工作，在燃燒的瓦礫與有毒廢墟中持續工作數日、數周乃至數月。據市警公布的數字，已有逾469名市警人員因參與襲擊後的工作而罹患相關疾病離世，且死亡人數仍在增加；在場的部分警員也曾與9/11相關癌症搏鬥，經歷治療及長年的不確定。

「對他們而言，9/11並沒有隨著火勢熄滅而結束。」她說，有些家庭在襲擊當天失去親人，有些則在多年後承受喪親之痛，另有不少人至今仍面對當年工作的健康後果，這些經歷都是紀念牆所要保存的歷史。

曼達尼在致詞中講述警員佩里(John William Perry)的最後一天。2001年9月11日上午，佩里原本到市警總局辦理辭職手續，準備轉任律師；當第一架飛機撞上世貿中心北塔時，他便立即要求取回警徽，奔赴現場救援。曼達尼表示，佩里最後一次被人看見時，正在協助一名女子離開南塔，隨後又折返救人，最終與另外22名市警一同殉職。

曼達尼說，「永不忘記」不應是一句空話，而是照顧患病救援人員、以實際行動回應犧牲的責任。

蒂池也強調，保存歷史必須清楚區分施襲者與救援者。「襲擊這座城市的人是恐怖分子；衝進大樓拯救無辜生命的男女是英雄。」她表示，不能讓25年的歲月模糊這項區別，並譴責試圖混淆兩者的人。

警務長李特里(Michael LiPetri)則指出，已有逾1700名市警人員因世貿中心相關傷病而退休，警局至今仍不斷陪伴家屬送別親人。

這項紀念牆工程獲紐約市警察基金會(New York City Police Foundation)及企業家Ken Griffin支持。

精華 FAQ

  • 紀念牆主要悼念9/11當天殉職的23名市警，以及之後因參與救援、善後工作而罹患相關疾病離世的同袍，藉此完整記錄警員的犧牲與後續代價。

  • 市警表示，已有逾469名市警人員因參與襲擊後工作而罹患相關疾病離世，且人數仍在增加；另有逾1700名市警人員因世貿中心相關傷病而退休。

  • 曼達尼與蒂池都指出，「永不忘記」不只是口號，而是要持續照顧患病救援人員、陪伴失去親人的家庭，並清楚區分恐怖分子與衝入大樓救人的英雄。

紐約市 曼達尼 911事件

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