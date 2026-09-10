我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普又點名台灣 稱晶片早該課重稅「100%、200%都可以」

iPhone Duo初體驗曝光：折痕幾乎消失 iPad mini要完蛋了？

猶太新年適逢9/11 市警擴大安保部署

記者劉梓祁／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
9/11恐襲25周年適逢猶太新年，市長曼達尼(中)與市警局長蒂池(右)等，宣布警...
9/11恐襲25周年適逢猶太新年，市長曼達尼(中)與市警局長蒂池(右)等，宣布警方加強安保、下城大範圍封路。(市長辦公室提供)

9/11恐怖襲擊25周年紀念日適逢猶太新年(Rosh Hashanah)開始，紐約市曼達尼(Zohran Mamdani)與市警局長蒂池(Jessica S. Tisch)宣布，警方將於11日擴大曼哈頓下城及全市猶太宗教場所的安保部署，出動反恐重裝備小組及反無人機隊伍。下城地區當天清晨6時起實施大範圍交通管制，市府呼籲民眾避免開車前往；官員強調，目前沒有已知針對紐約市的具體可信威脅。

蒂池表示，今年紀念儀式預計有9/11罹難者家屬、前總統及其他政要出席，市警將與聯邦特勤局(Secret Service)及各級執法機構合作，在紀念園區及周邊實施多層安保。

紀念儀式不對公眾開放，僅限受邀人士入場，所有來賓均須接受安檢，活動禁止攜帶槍械。聯邦特勤局將在西側公路(West Side Highway)東側、自由街(Liberty Street)至富頓街(Fulton Street)之間，以及9/11紀念園區周邊架設圍欄；受邀者安檢入口設於格林威治街(Greenwich Street)與維西街(Vesey Street)、自由街交會處。

交通方面，11日清晨6時起，堅尼路(Canal Street)以南至砲台廣場(Battery Place)、百老匯大道(Broadway)至西街(West Street)之間區域將禁止車輛通行。百老匯大道南向仍開放車流，但禁止所有卡車行駛；凱瑞隧道(Hugh L. Carey Tunnel)維持開放，汽車可循南側出口前往羅斯福快速道路(FDR Drive)。

行人可經教堂街(Church Street)與巴克萊街(Barclay Street)、自由街交會處，以及西街與莫瑞街(Murray Street)、奧本尼街(Albany Street)交會處穿越管制區域。地鐵1號線將不停靠世貿中心科特蘭街站(WTC Cortlandt)。曼達尼提醒，下城將有明顯交通及行人通行限制，呼籲民眾預留時間並配合現場安排。

同日日落後，猶太新年開始，紐約猶太社區將迎接猶太曆5787年。警方表示，因應隨後包括贖罪日(Yom Kippur)在內的重要宗教節日，將加強五大區猶太會堂、宗教學校及文化機構周邊巡邏，增設制服警員定點步哨及宗教場所專責巡邏。

蒂池指出，說目前沒有針對紐約市猶太重要節慶活動的具體可信威脅，但警方會持續監察本地及海外情勢，並與各級及國際執法夥伴交換情報。

精華 FAQ

  • 因9/11恐襲25周年紀念日恰逢猶太新年開始，市府與市警擔心大型活動及宗教節慶交疊帶來風險，因此在下城、紀念園區及全市猶太場所同步加強警戒。

  • 清晨6時起，堅尼路以南至砲台廣場、百老匯至西街區域禁止車輛通行，卡車不得進入百老匯南向路段，1號線WTC Cortlandt站也不停靠。

  • 警方表示目前沒有針對紐約市或猶太節慶活動的具體可信威脅，但仍會持續監察本地與海外情勢，並在五大區猶太會堂、學校及文化機構周邊增派巡邏。

猶太 紐約市 曼達尼 911事件

上一則

南布碌崙IBX輕軌計畫圖公布 4地鐵站無障礙升級

下一則

紐約校園周邊交通安全 將大升級
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

9/11後25年：曼哈頓下城住宅人口翻倍 商業區成功轉型多元經濟

9/11後25年：曼哈頓下城住宅人口翻倍 商業區成功轉型多元經濟
步行重走9/11殉職神父路線 曼哈頓南區輔警參與悼念

步行重走9/11殉職神父路線 曼哈頓南區輔警參與悼念
慢行區、開放街道、安全閘門 紐約市全面升級校園周邊交通安全

慢行區、開放街道、安全閘門 紐約市全面升級校園周邊交通安全
紐時：時報廣場隨機砍人案 警方開槍正當嗎？

紐時：時報廣場隨機砍人案 警方開槍正當嗎？

熱門新聞

長島華裔夫婦失蹤案至今未解；與兩人銀行帳戶遭竊逾280萬元有關的吳秋菊，4日被判服刑期滿並須全額賠償。(圖由NYPD提供)

法拉盛華女盜失蹤長島夫妻280萬 判服刑期滿將遣返中國

2026-09-05 12:44
納蘇郡警方調查後，2日在喜克斯維爾(Hicksville)逮捕居住皇后區木邊(Woodside)的32歲女子Fnu Tierigeli，控以企圖二級重大盜竊罪。(納蘇郡警局)

紐約長島7旬婦被騙92萬元 皇后區亞裔女嫌落網

2026-09-03 17:10
林小姐稱，事後依照拖車車身上的「Missile Tow」名稱上網搜尋，一開始找到的主要是外州同名拖車公司。(受訪者提供)

貝賽華女擋自家車道吃罰單 陌生拖車索200元才「放車」

2026-09-04 14:54
華為刑事案第一天，控辯雙方做開庭陳詞。(路透)

華為詐欺竊密案開庭 檢方稱是「犯罪和腐敗企業」

2026-09-09 18:31
圖為示意圖。（路透）

紐約皇后區百萬住宅遭「霸屋」逾2年 屋主亡故 驅離卡關

2026-09-08 12:40
紐約州住宅用電價格已高居全美第三，僅次於夏威夷與加州。（美聯社）

紐約人注意…電費退款最高200元 符合這資格直接領錢

2026-09-04 15:04

超人氣

更多 >
華人親歷：英文面談變難了 入籍「最後1哩」關卡重重

華人親歷：英文面談變難了 入籍「最後1哩」關卡重重
郭台銘17歲愛女妞妞展大將之風 主持機器人論壇台風穩健

郭台銘17歲愛女妞妞展大將之風 主持機器人論壇台風穩健
華男飛洛杉磯鬧事全家遣返 官方回應本報這麼說

華男飛洛杉磯鬧事全家遣返 官方回應本報這麼說
清華高等研究院冠名「楊振寧」翁帆一頭短髮露面

清華高等研究院冠名「楊振寧」翁帆一頭短髮露面
懶人包／拋棄王室身分來美6年 哈利、梅根為何又回頭？

懶人包／拋棄王室身分來美6年 哈利、梅根為何又回頭？