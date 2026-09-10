猶太新年適逢9/11 市警擴大安保部署

9/11恐襲25周年適逢猶太新年，市長曼達尼(中)與市警局長蒂池(右)等，宣布警方加強安保、下城大範圍封路。(市長辦公室提供)

9/11恐怖襲擊25周年紀念日適逢猶太 新年(Rosh Hashanah)開始，紐約市 長曼達尼 (Zohran Mamdani)與市警局長蒂池(Jessica S. Tisch)宣布，警方將於11日擴大曼哈頓下城及全市猶太宗教場所的安保部署，出動反恐重裝備小組及反無人機隊伍。下城地區當天清晨6時起實施大範圍交通管制，市府呼籲民眾避免開車前往；官員強調，目前沒有已知針對紐約市的具體可信威脅。

蒂池表示，今年紀念儀式預計有9/11罹難者家屬、前總統及其他政要出席，市警將與聯邦特勤局(Secret Service)及各級執法機構合作，在紀念園區及周邊實施多層安保。

紀念儀式不對公眾開放，僅限受邀人士入場，所有來賓均須接受安檢，活動禁止攜帶槍械。聯邦特勤局將在西側公路(West Side Highway)東側、自由街(Liberty Street)至富頓街(Fulton Street)之間，以及9/11紀念園區周邊架設圍欄；受邀者安檢入口設於格林威治街(Greenwich Street)與維西街(Vesey Street)、自由街交會處。

交通方面，11日清晨6時起，堅尼路(Canal Street)以南至砲台廣場(Battery Place)、百老匯大道(Broadway)至西街(West Street)之間區域將禁止車輛通行。百老匯大道南向仍開放車流，但禁止所有卡車行駛；凱瑞隧道(Hugh L. Carey Tunnel)維持開放，汽車可循南側出口前往羅斯福快速道路(FDR Drive)。

行人可經教堂街(Church Street)與巴克萊街(Barclay Street)、自由街交會處，以及西街與莫瑞街(Murray Street)、奧本尼街(Albany Street)交會處穿越管制區域。地鐵1號線將不停靠世貿中心科特蘭街站(WTC Cortlandt)。曼達尼提醒，下城將有明顯交通及行人通行限制，呼籲民眾預留時間並配合現場安排。

同日日落後，猶太新年開始，紐約猶太社區將迎接猶太曆5787年。警方表示，因應隨後包括贖罪日(Yom Kippur)在內的重要宗教節日，將加強五大區猶太會堂、宗教學校及文化機構周邊巡邏，增設制服警員定點步哨及宗教場所專責巡邏。

蒂池指出，說目前沒有針對紐約市猶太重要節慶活動的具體可信威脅，但警方會持續監察本地及海外情勢，並與各級及國際執法夥伴交換情報。