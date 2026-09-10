紐約推記憶標記 全市電子看板講述9/11救援故事

市長曼達尼(Zohran Mamdani)9日宣布推出「記憶標記：9/11」(Memory Markers: 9/11)計畫，透過全市LinkNYC電子看板，以地理定位方式呈現數十位在2001年9/11恐怖攻擊後投入救援與復原工作的紐約人故事。(截自官網)

9/11事件25周年之際，市長曼達尼 (Zohran Mamdani)9日宣布推出「記憶標記：9/11」(Memory Markers: 9/11)計畫，透過全市LinkNYC電子看板，以地理定位方式呈現數十位在2001年9/11恐怖攻擊後投入救援與復原工作的紐約人故事。

該計畫將紐約街頭化為一座行走式紀念空間，展現9/11恐襲發生之後，紐約人展現的英勇、犧牲與無私精神。相關故事橫跨全市各角落，從中城一處倉庫，到窩扶街(Worth Street)一處大樓門廳，再到一趟橫越紐約港的渡輪航程，皆有故事可循。

市府同時公布「記憶標記」地圖，可透過on.nyc.gov/25years查閱，網站並收錄更多故事與人物側寫，紀念在9/11事件中罹難的英雄，也向至今仍在世的英雄致敬。其中一條講述了市衛生局大樓門廳在數小時內即被改造成臨時緊急醫療站的故事。衛生局大樓位於窩扶街125號，距離華埠 不遠。當時，醫師與醫療物資陸續湧入，工作人員將志願者轉介至各醫院捐血，醫師則在現場為數十名倖存者提供治療。

在白石高速公路(Whitestone Expressway)附近，一名居民邀請一支正在進行公路重鋪工程的施工隊進屋，一起看電視新聞直播雙塔倒塌的畫面，施工人員在踏入客廳前，還特地先脫下了沾滿瀝青的靴子。數天後，這支施工隊便投入了他們的新任務：運送燃料至世貿中心遺址，供應照明設備、發電機、推土機與裝載機運作所需。

曼達尼表示，9/11恐襲發生後的數日、數周與數月間，紐約人以大大小小的方式團結一心，協助這座城市復原。他舉例說，一名環保局員工曾在「原爆點」(Ground Zero)為結束長時間工作、正在休息的第一線救援人員高歌；環保局員工也曾逐棟清理屋頂與建築外牆；超過1000名計程車司機連日免費接送救援人員回家。

「紐約人當年一同挺過復原歷程，如今也將一同銘記，」曼達尼表示。「透過講述罹難的平凡英雄故事、向仍在世的英雄致敬，我們認識到9/11是一場『未曾真正結束的一天』，其影響至今仍持續形塑這座城市」。