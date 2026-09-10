打擊樂家朱宗慶憶35年紐約情緣 11月率團全美巡演

台灣打擊樂名宿朱宗慶9月10日將在曼哈頓音樂學院舉辦講座，與美國音樂人交流跨文化的音樂連結。圖中右為朱宗慶，他手持自己年輕時在紐約演出的舊照片，左為樂團資深團員黃堃儼。(記者許君達／攝影)

台灣知名打擊樂藝術家朱宗慶10日將在曼哈頓 音樂學院(Manhattan School of Music)舉辦講座，與美國音樂家交流藝術心得並分享自己40年的從業經歷。而為慶祝朱宗慶樂團成立40周年，樂團將在今年11月開啟美國巡演，其中紐約場定於11月21日(周六)。

朱宗慶將在駐紐約台北文化中心成立35周年主題藝文講座系列中壓軸出場，講座主題為「節奏即語言：打擊樂、文化與連結」，對談嘉賓還包括西切斯特大學威爾斯音樂學院院長漢寧(Chris Hanning)、西北大學 打擊樂學程主任吳欣怡以及樂團資深團員黃堃儼。朱宗慶9日在紐文中心受訪表示，他1990年首次前來紐約後，事業得到了長足發展，當時新成立的紐文中心，也與他結下了不解之緣。

朱宗慶打擊樂團1986年創立，是台灣首個職業打擊樂團，此後逐漸發展出集合演奏、教學、研究和推廣業務的大型團隊，獲得過眾多獎項。據票務統計，打擊樂如今是全台灣售票量最大的商業表演形式。

朱宗慶說，他從1990年代初至今，有過七次來到紐約參訪或短期生活的經歷。第一次演出前，所有團隊成員都很緊張，大家到處發放傳單、打電話呼朋喚友，以避免冷場。但收穫同樣豐盛，從演奏方式、曲目安排，直到樂隊的經營，他們把從紐約學到的經驗帶回台灣，消化吸收後，再隨著樂團巡演的足跡將這些經驗帶到世界各地。他說，紐約夠大、夠多元，無論是誰，「你都會找到自己的位置」。

成立於1991年的紐文中心幾乎陪伴了朱宗慶和他的團隊每次在紐約的日子，積極幫助團隊聯絡場地、尋找合作方，幫忙宣傳推廣，並贊助他們去看無數的演出，觀摩學習。朱宗慶說，他此後又多次來紐約，走訪紐文中心就像「回家」一樣輕鬆自在。

朱宗慶講座時間為10日(周四)晚7時至8時30分，地點位於曼哈頓克萊蒙特大道(Claremont Ave)130號曼哈頓音樂學院阿德斯演出中心(Ades Performance Space)。美國巡演紐約站11月21日(周六)晚7時30分開始，地點位於曼哈頓林肯中心的魯賓斯坦中庭(David Rubenstein Atrim)。