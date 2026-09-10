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微軟、教師工會訂AI私隱標準 紐約公校尚未確認採納

記者劉梓祁／紐約報導
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微軟與教師工會訂AI私隱標準，紐約公校是否採用仍未確認。(截自完整協議)
微軟與教師工會訂AI私隱標準，紐約公校是否採用仍未確認。(截自完整協議)

微軟、美國教師聯合會(AFT)及紐約市教師工會(UFT)9日公布全國學校人工智能(AI)安全與私隱標準，針對利用師生資料訓練模型、追蹤學生行為及由AI作出重要教育決定等問題，提出可納入學區合約的保障。儘管如此，市公校是否把相關條款加入微軟合約，目前仍未確認。

這套「全國AI安全與私隱標準」包含十項原則，涵蓋資料保護、安全與人工監督，以及透明度與使用控制。微軟承諾向全美學區提供相關條款，學區採用後，可依約要求供應商補救違規，並尋求賠償或終止服務。AFT主席溫加頓(Randi Weingarten)強調，學校需要能實際追究責任的保障。

根據完整協議，受保護資料除學生姓名、身分編號、成績及紀律紀錄，也包括與學生相聯的AI提示、生成內容、行為模式、裝置識別碼及影音資料。協議原則上禁止利用這些資料訓練AI模型，也不得出售或用於廣告；對精確定位、按鍵紀錄及持續監察注意力等做法，亦設下限制。學校須保有匯出和刪除資料的能力，涉及高風險教育決定時則須由人員覆核，並禁止面向學生的社交陪伴型AI。

然而，禁止用資料訓練模型，不等於服務商完全不會處理或保存資料。協議對偵測自殘、兒童性剝削、威脅及服務濫用等安全用途保留有限例外，要求使用最低必要範圍的資料，並限制保存時間及保留稽核紀錄。

同時，適用產品也有界線。保障主要涵蓋專為教育設計或行銷、透過學校合約及認證方式使用的AI產品；一般辦公、通訊、搜尋、雲端及工作輔助服務，則被排除在「教育AI產品」定義之外。因此，即使學校使用微軟產品，也不能認定所有AI功能均受新標準保障。據科技媒體「The Verge」報導，學區可自11月起採用條款，無須等候現有合約到期。

紐約市公校本學年已暫停2-K至八年級學生使用面向學生的生成式AI，高中生則可在獲批准的計畫內有限度使用，特殊教育所需輔助科技等另有例外。

精華 FAQ

  • 這套標準主要規範學校AI使用時的資料保護、使用控制、透明度與人工監督，並可納入學區合約，讓學區能在違規時要求補救、索償或終止服務。

  • 受保護資料不只包括學生姓名、身分編號、成績與紀律紀錄，也涵蓋AI提示、生成內容、行為模式、裝置識別碼與影音資料，原則上都不得用於訓練模型。

  • 目前尚未確認。內文指出市公校是否把相關條款加入微軟合約仍未定，而現行政策也已暫停2-K至8年級使用面向學生的生成式AI，高中則限於批准計畫內使用。

學區 微軟 紐約市

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