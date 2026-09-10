紐約在家自學孩童15年增逾2倍 家長：公校班級太大、成績太差

紐約州在家自學的學生人數過去15年間飆升逾200%，增速超越所有教育形式。(美聯社)

根據「紐約郵報」(New York Post)分析數據指出，紐約州 在家自學的學生人數過去15年間飆升逾200%，增速超越所有教育形式。目前全州有逾5萬3900名兒童在家自學，紐約市 的自學兒童亦超過1萬4000人，自2023年以來增速達近8%。

家長選擇讓孩子在家自學的原因各異，但多受惠於自學帶來的靈活性。有家長表示，選擇在家自學後，孩子得以在博物館、公園及各類城市設施中學習，「真正地邊生活邊學習」；也有家長認為，市公立學校班級規模過大，無法照顧到學生不同的學習程度，而資優生更能在客製化的教學進度中成長。

公立學校的學業表現同樣令家長憂慮。帝國公共政策研究中心(Empire Center for Public Policy)主席西萊納斯(Zilvinas Silenas)直言，紐約公校 長年來成績表現每況愈下、開支卻節節攀升，並指紐約每名學生的教育開支高達3萬7000元，位居全球之冠，「但在閱讀和數學方面，我們的成績竟輸給全美最貧窮的密西西比州」。

在紐約州，選擇自學的家長須向所在學區申報、提交個人化在家教學計畫(IHIP)、記錄出席情況並每學年提交四份季度進度報告；子女每學年須完成相當於180天的教學，並涵蓋英語、數學、科學、體育、藝術及音樂等科目。家長無須持有教師資格，但須確保教學環境符合州府規定。

部分研究顯示，在家自學的學生在學業上表現不遜於傳統學校，亦有研究發現其社交及發展成果正面。不過，臨床心理學家卡羅(Wildaliz Caro)提醒，社交發展不只是讓孩子接觸同齡人，更需要定期化解衝突、適應群體規範，而學校正提供了更多元的社交情境，家長需審慎權衡得失。

與亞利桑納等州不同，紐約州暫未提供在家自學的教育補貼。西萊納斯預測，若紐約引入補貼制度，「全州一半公立學校在一周內就會清空」。