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紐約垃圾桶新規警告期滿 房東未設指定加蓋垃圾桶最高罰200元

記者馬璿／紐約報導
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市清潔局自9月8日起，將對未使用市府指定的加蓋垃圾桶(NYC Bins)的房東開...
市清潔局自9月8日起，將對未使用市府指定的加蓋垃圾桶(NYC Bins)的房東開出罰單。(記者馬璿／攝影)

紐約市清潔局(DSNY)宣布，勞工節假期過後，全市九戶以下的住宅樓不得再將成堆黑色垃圾袋堆放路邊，清潔局自9月8日起，已對未使用市府指定的加蓋垃圾桶(NYC Bins)的房東開罰，初犯罰50元，累犯最高罰200元。這項規定自6月1日起生效，警告期已於9月7日結束。

市清潔局統計，今夏全市共向違規建築發出2萬9518張警告單。其中布朗士區警告率達9.3%為全市最高，7萬1579棟受監督建築中有6642棟收到警告。曼哈頓則以5.2%緊追在後，1萬7288棟受監督建築中891棟收到警告。史泰登島11萬8428棟受監督建築中有5277棟收到警告，警告率為4.5%；布碌崙(布魯克林)24萬3568棟受監督建築中有9197棟收到警告，警告率3.8%。

皇后區(Queens)雖擁有全市最多的30萬9610棟受監督住宅樓，不過僅7511棟收到警告，警告率2.4%，為五區最低。清潔局官員表示，目前尚無法立即說明布朗士區警告率偏高的原因。

紐約市自近兩年前起要求房東使用容量不超過55加侖、附蓋的垃圾桶盛裝垃圾。此次新規進一步要求房東須改用市府指定的NYC Bins，這款垃圾桶在家得寶(Home Depot)售價63元起，也可透過Uber Eats、Instacart等外送平台訂購。

除此之外，垃圾車也逐步加裝機械傾卸裝置，以提升收運效率。不過部分大樓管理人員反映，市府指定的垃圾桶已被老鼠咬出破洞。紐約大樓管理員組織(NYC Building Supers)負責人羅密歐(Dominick Romeo)指出，老鼠牙齒相當鋒利，他所管理的曼哈頓大樓垃圾桶被老鼠咬穿的可能性高。

清潔局局長安德森(Gregory Anderson)對此回應，「世上沒有任何東西是百分之百防鼠的。」但他強調，在已實施垃圾桶裝化的社區，民眾透過311系統投訴鼠患的案件數已大幅減少。

雖然市府指定的垃圾桶曾一度缺貨，但安德森表示，截至上周四，家得寶(Home Depot)庫存仍有超過1萬5000個垃圾桶，清潔局也持續與這家大型連鎖店保持聯繫，確保門市貨源充足。

安德森說，「垃圾革命」下一階段將於今秋在涵蓋布碌崙下城(Downtown Brooklyn)、登波區(Dumbo)與布碌崙高地(Brooklyn Heights)的第二社區委員會轄區使用「帝國垃圾桶」(Empire Bins)。這款仿歐洲設計的密封式垃圾桶須使用門卡才能開啟，預計2031年前推廣至全市。

精華 FAQ

  • 這項規定自6月1日起生效，警告期在9月7日結束，9月8日起正式對未使用市府指定NYC Bins的房東開罰，初犯50元，累犯最高200元。

  • 全市9戶以下的住宅樓都必須使用市府指定的加蓋垃圾桶NYC Bins，不能再把成堆黑色垃圾袋直接堆放路邊，以配合垃圾收運與防鼠政策。

  • 今夏全市共發出2萬9518張警告單，布朗士警告率9.3%最高；曼哈頓5.2%、史泰登島4.5%、布碌崙3.8%，皇后區則以2.4%最低。

曼哈頓 布朗士 紐約市

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