皇后區大學點148戶收垃圾罰單 清潔局9/17辦說明會

約20名居民日前前往市清潔局及市議員辦公室陳情，希望市清潔局釐清執法標準。(記者高雲兒／攝影)

皇后區 大學點(College Point)台北庭(Taipei Court)及大連庭(Dalian Court)約148戶居民日前集中收到有機垃圾分類罰單 ，引發對執法方式及分類規定的質疑。州眾議員 伯格(Sam Berger)辦公室表示，將於本月17日聯同市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)舉辦垃圾分類講座，活動正是在兩個社區集中收到罰單後安排，市清潔局(DSNY)屆時將派員以中文及英文向居民解釋相關規定。

本報此前報導，台北庭及大連庭均為華裔居民集中的連棟住宅社區，約148戶屋主8月4日幾乎同日收到有機垃圾未妥善分類的罰單，每張罰25元。部分居民質疑，屋外監控畫面僅拍到執法人員翻查個別住戶垃圾，未見逐戶檢查，但附近大批住戶仍收到傳票；約20名居民其後前往市清潔局及市議員辦公室集體陳情，要求釐清執法標準。

伯格辦公室表示，17日的講座是在上述事件後安排，但特別強調，活動主要定位為「預防性教育」，目的在協助居民了解垃圾及有機垃圾分類要求，避免日後因不熟悉規定再次收到罰單。市清潔局人員將針對此次傳票涉及的分類規定回答居民疑問，但不會在現場處理或裁決已經開出的個別罰單。

至於已經收到的罰單，相關申訴及裁決由市行政審判和聽證辦公室(OATH)負責。伯格辦公室表示，其辦公室將在活動現場提供有關OATH申訴程序的多語言資料，但OATH不會派員出席。辦公室解釋，OATH作為負責裁決傳票的獨立機構，須與負責執法的市清潔局保持獨立。

活動將於17日晚6時至7時30分在大學點Poppenhusen Institute舉行，地址：大學點114-04 14th Road。除市清潔局提供中文及英文說明外，現場也將備有多語言相關資料。