紐約市垃圾桶規定警告期滿 本周起累犯最高罰200元

清潔局自9月8日(周二)起，將對未使用市府指定的加蓋垃圾桶(NYC Bins)的房東開出罰單。(記者馬璿／攝影)

紐約市 清潔局(DSNY)宣布，勞工節假期過後，全市9戶以下的住宅樓不得再將成堆黑色垃圾袋堆放路邊，清潔局自9月8日(周二)起，對未使用市府指定的加蓋垃圾桶(NYC Bins)的房東開出罰單，初犯罰50元，累犯最高罰200元。這項規定自6月1日起生效，警告期已於9月7日結束，進入正式開罰階段。

市清潔局統計，今夏全市共向受規範建築發出2萬9518張警告單。其中布朗士 區警告率達9.3%為全市最高，7萬1579棟合格建築中有6642棟收到警告。曼哈頓 則是以5.2%緊追在後，1萬7288棟合格建築中891棟收到警告，合格建築數量為五區最少。史泰登島則是有11萬8428棟合格建築中有5277棟收到警告，警告率為4.5%；布碌崙(布魯克林)24萬3568棟合格建築中有9197棟收到警告，警告率3.8%。

皇后區(Queens)雖擁有全市最多的30萬9610棟合格住宅樓，不過僅7511棟收到警告，警告率2.4%，為五區最低。清潔局官員表示，目前尚無法立即說明布朗士區警告率偏高的原因。

紐約市自近兩年前起，已要求房東使用容量不超過55加侖、附蓋的垃圾桶盛裝垃圾。此次新規則進一步要求房東須改用市府指定的NYC Bins，這款垃圾桶在家得寶(Home Depot)售價63美元起，也可透過Uber Eats、Instacart等外送平台訂購。

除此之外，垃圾車也逐步加裝機械傾卸裝置，以提升收運效率。不過，部分大樓管理人員反映，市府指定垃圾桶其實已被老鼠咬出破洞。紐約大樓管理員組織(NYC Building Supers)負責人羅密歐(Dominick Romeo)指出，老鼠牙齒相當鋒利，自己所管理的曼哈頓大樓垃圾桶高機率是被老鼠咬穿。

對此，清潔局局長安德森(Gregory Anderson)回應，「這世上沒有任何東西是百分之百防鼠的。」但他強調，在已實施垃圾桶裝化的社區，民眾透過311系統投訴鼠患的案件數已大幅下降。

雖市府指定垃圾桶曾一度在通路缺貨，但安德森表示，截至上周四，家得寶庫存仍有超過1萬5000個垃圾桶，清潔局也持續與這家大型連鎖店保持聯繫，確保門市貨源充足。

安德森透露，「垃圾革命」下一階段將於今秋在涵蓋布碌崙下城(Downtown Brooklyn)、登波區(Dumbo)與布碌崙高地(Brooklyn Heights)的第2社區委員會轄區使用「帝國垃圾桶」(Empire Bins)。這款仿歐洲設計的密封式垃圾桶須使用門卡才能開啟，預計2031年前推廣至全市，屆時將取代近3萬個停車位，以方便衛生局人員收運垃圾。