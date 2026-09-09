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長島中華之夜 6華人傑出貢獻獲表彰

記者高雲兒／紐約報導
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長島中華協會近期表彰六名在法律、公益、社區服務及中醫教育等領域有所貢獻的華人。(...
長島中華協會近期表彰六名在法律、公益、社區服務及中醫教育等領域有所貢獻的華人。(主辦方提供)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：長島中華之夜以舞獅武術民歌古典舞展現中華文化。
  • 重點二：活動表彰6名在法律公益社區與中醫教育有貢獻華人。
  • 重點三：地方官員與社區代表出席，盼促進族裔交流與凝聚華人。

長島中華協會(Chinese Center on Long Island，CCLI)日前在長島納蘇郡艾森豪威爾公園(Eisenhower Park)舉辦2026年「長島中華之夜」，以舞獅、武術、民歌、古典舞及民樂等多元演出展現中華文化，並表彰六名在法律、公益、社區服務及中醫教育等領域有所貢獻的華人，吸引長島華人及當地居民參與。

今年獲表彰的六人包括律師陳迪隆(Dylan Chan)、長島北岸華人協會(CAANH)代表趙錦彤(Madison Chiu)、CCLI副會長及前會長方德輝(Alex Fong)、CCLI資深會員雷秋嬋(Rubi Louie)、佛教慈濟基金會美國東北區執行長蘇煜升(Freeman Su)，以及紐約中醫學院行政院長楊冬華(Dong Hua Yang)。

陳迪隆為Dylan Chan Law Firm, P.C.創辦人，曾參與長島市大型開發項目「Sky Tower」的法律服務，並擔任嶺南美東同學會顧問。趙錦彤代表長島北岸華人協會接受表彰，自中學時期開始參與慈濟慈少(Tzu Shao)志工服務，並投入社區公益活動。

方德輝現任CCLI副會長並曾擔任會長，具有花旗集團(Citicorp)會計及項目管理經驗，多年來參與協會及長島華人社區事務；雷秋嬋則為CCLI資深會員，40年來支持協會發展，並參與納蘇郡及法拉盛地區的教會、社區及退伍軍人相關服務。

蘇煜升現任佛教慈濟基金會美國東北區執行長，負責推動慈濟在紐約及新英格蘭地區的社區服務、人文教育及公益工作；楊冬華為紐約中醫學院行政院長，多年從事中醫教育及醫學人才培養，並擔任嶺南美東同學會顧問。

CCLI聯合會長歐鵬(Peter Au)表示，「長島中華之夜」除展示中華文化外，也希望藉此連結社區、凝聚華人力量，並促進華人與長島其他族裔居民之間的交流。

北漢普頓鎮(Town of North Hempstead)鎮長狄薩娜(Jen DeSena)、納蘇郡主計長菲利普斯(Elaine Phillips)、納蘇郡亞裔事務副主任李萌(Meng Li)等人均出席，活動並向CCLI核心成員Helen Chin致謝，肯定她40年來參與統籌「長島中華之夜」及推動長島華人社區文化交流。

長島中華協會日前在長島納蘇郡艾森豪威爾公園舉辦2026年「長島中華之夜」。(主辦...
長島中華協會日前在長島納蘇郡艾森豪威爾公園舉辦2026年「長島中華之夜」。(主辦方提供)

長島中華協會近期表彰六名在法律、公益、社區服務及中醫教育等領域有所貢獻的華人。(...
長島中華協會近期表彰六名在法律、公益、社區服務及中醫教育等領域有所貢獻的華人。(主辦方提供)

精華 FAQ

  • 活動以舞獅、武術、民歌、古典舞及民樂等多元表演呈現中華文化特色，吸引長島華人與當地居民參與，兼具文化展示與社區凝聚功能。

  • 6位獲表彰者分別活躍於法律、社區公益、協會服務、慈善推動及中醫教育等領域，代表長島華人社群在專業與公共事務上的多元貢獻。

  • CCLI表示，希望透過長島中華之夜展示中華文化、連結社區，並促進華人與長島其他族裔居民交流；多位地方官員出席，也肯定社區長年文化推動。

長島 華人 慈濟

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