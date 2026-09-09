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紐約台山鄉親會 500嘉賓歡聚慶祝成立十周年

記者胡聲橋／紐約報導
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紐約台山鄉親會近期在班森賀舉辦成立十周年慶祝活動。(記者胡聲橋／攝影)
紐約台山鄉親會近期在班森賀舉辦成立十周年慶祝活動。(記者胡聲橋／攝影)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：紐約台山鄉親會舉辦成立10周年慶典，近500位嘉賓齊聚布碌崙班森賀同慶。
  • 重點二：活動包含切金豬、醒獅點睛及多項文娛表演，現場氣氛熱鬧隆重。
  • 重點三：多位民代到場祝賀並頒嘉獎令，肯定該會服務社區與促進交流成績。

紐約台山鄉親會成立十周年慶祝活動近期晚間在布碌崙(布魯克林)班森賀舉辦，近500位台山鄉親、民代、僑團領袖、各界嘉賓歡聚一堂，共同回顧台山鄉親會成立十年來的深厚足跡，並展望和規畫未來發展。

當晚慶典由該會執行會長伍靄和及秘書長李催葉擔任司儀，慶典一開始就是切金豬儀式，由副會長林國東主持，該會全體領導共同參與。在接下來的醒獅表演中，中國駐紐約總領事館副主任李德為瑞獅點睛，並致辭祝願該會薪火相傳、再創輝煌。

會長陳志良在致歡中向現場各位嘉賓及廣大鄉親表示熱烈歡迎和衷心感謝，他表示，紐約台山鄉親會成立十年來，始終秉持團結鄉親、服務社區、弘揚中華文化及促進美中民間交流的宗旨，積極參與社區公益事務，各項會務穩步發展；十周年既是重要里程碑，也是邁向新征程的起點，他承諾未來將會繼續凝聚鄉親力量、服務僑胞、回饋社會，為促進僑社和諧與繁榮作出更大貢獻。

總顧問陳定安在致辭中，肯定該會十年來在聯絡鄉誼、扶危濟困、服務社區及支持家鄉建設等方面取得的成績，並勉勵全體同仁繼續同心同德、薪火相傳，共同開創更加美好的未來。榮譽會長馬彩華則致答謝辭，執行會長麥德森主持了祝酒儀式。

州參議員陳學理、州眾議員鄭永佳、市議員黃友興和莊文怡等民代都到現場祝賀，並給台山鄉親會頒發了嘉獎令。

該慶祝活動的文娛表演中，一首首動聽的歌曲和一支支優美的舞蹈輪番上演，精彩不斷，贏得了現場觀眾的陣陣掌聲與喝彩。到活動尾聲時，該會全體職員及台前幕後演出人員一同登台，合唱譚詠麟的經典歌曲「朋友」。熟悉而溫暖的旋律唱出了十年來風雨同舟的深厚情誼，也表達了大家對未來的美好期盼。

紐約台山鄉親會近期在班森賀舉辦成立十周年慶祝活動。(記者胡聲橋／攝影)
紐約台山鄉親會近期在班森賀舉辦成立十周年慶祝活動。(記者胡聲橋／攝影)

精華 FAQ

  • 慶祝活動近期晚間在布碌崙的班森賀舉辦，現場聚集近500位台山鄉親、民代、僑團領袖與各界嘉賓，共同參與這場重要的周年盛會。

  • 活動先由切金豬儀式揭開序幕，接著有醒獅表演並由李德為瑞獅點睛，之後還有歌曲、舞蹈等文娛節目，最後全體合唱〈朋友〉作結。

  • 會長陳志良與總顧問陳定安都指出，該會10年來致力團結鄉親、服務社區、弘揚中華文化及支持家鄉建設，未來將續凝聚力量、再創新局。

布碌崙 布魯克林

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