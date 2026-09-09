30名台灣國際青年大使 1日行訪紐約

中華民國外交部「國際青年大使交流計畫」訪問團，日前結束加勒比兩友邦的訪問後，途徑紐約返台，並在紐約走訪包括經文處、世台聯等機構，與在地人士交流。(取自駐紐約台北經濟文化辦事處臉書)

中華民國外交部「國際青年大使交流計畫」30名成員日前在結束加勒比友邦之行後，在返台途中安排紐約一日行程，走訪駐紐約台北經濟文化辦事處以及世台聯合基金會等機構，與駐紐約的外交人員以及民間團體交流。

本年度「國際青年大使交流計畫」以「青年展翼 台灣前行」為主題，團員由外交部拉丁美洲及加勒比海司公使劉冀平和「台灣國際青年大使協會」秘書長謝佩芬領隊，先後走訪友邦帛琉、聖文森及格瑞那丁和聖克里斯多福及尼維斯，就經濟、文化、社會發展等議題與當地代表交流。在加勒比兩國行程結束後，團隊經紐約中轉回台，並於9月4日在紐約參觀訪問。

團隊在紐約首先參觀現代藝術博物館(MoMA)，並與哥倫比亞大學和耶魯大學的學生代表餐敘。隨後，青年大使分別走訪具有聯合國經濟及社會理事會(ECOSOC)特別諮詢地位的世界青年聯盟(WYA)和世台聯合基金會(STUF，簡稱世台聯)。在位於曼哈頓的世台聯總部交流時，工作人員向團員分享了他們在紐約參與聯合國下屬機構的主題活動，包括聯合國婦女會議、永續發展論壇、氣候變遷大會及公共衛生相關會議等。世台聯董事長陳秋貴、副執行長魏正宇亦向團員贈送了禮物。

當日晚間搭機返台前，參訪團前往紐約經文處，與紐約地區台灣僑領和僑務委員聚餐交流，團員則奉上集體舞蹈「Team Taiwan」向地主致意。