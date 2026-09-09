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紐約李氏總分所祭祖設宴 4位新領導就任

記者劉梓祁／紐約報導
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紐約李氏總分所祭祖設宴，四位新任總長副總長就任。(蘇群娟／攝影提供)
紐約李氏總分所祭祖設宴，四位新任總長副總長就任。(蘇群娟／攝影提供)

紐約李氏總分所日前在曼哈頓華埠舉行祭祖儀式並設宴，慶祝全美李氏第25屆懇親大會圓滿舉行，以及新一屆總長、副總長就任；主辦方表示，當日約有400名來自各地的宗親及僑界人士出席。

祭祖儀式9月4日上午在紐約李氏總分所會所舉行。新任總長、副總長及總分所成員依傳統禮俗上香、獻酒，追念歷代先祖。祭壇備有三牲、鮮果等祭品，與會宗親依序參拜；元老李可喬亦攜家人出席。

紐約李氏總分所祭祖設宴，四位新任總長副總長就任。(蘇群娟／攝影提供)
紐約李氏總分所祭祖設宴，四位新任總長副總長就任。(蘇群娟／攝影提供)

據紐約李氏總分所資料，新一屆全美李氏領導成員包括來自紐約的李溢熙，出任美東總長；來自西雅圖的李寶，出任美西總長；芝加哥的李潤榮出任美東副總長；以及來自洛杉磯的李金生，出任美西副總長。四人當日亦參與祭祖儀式。

李氏總分所表示，宴會筵開數十席，除來自紐約及外州的李氏宗親外，亦有紐約中華公所主席伍銳賢等多名僑界人士出席，駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強、州眾議員李榮恩(Grace Lee)，以及李氏總分所多名元老、歷任主席及顧問等也出席晚宴。

紐約李氏總分所祭祖設宴，四位新任總長副總長就任。(蘇群娟／攝影提供)
紐約李氏總分所祭祖設宴，四位新任總長副總長就任。(蘇群娟／攝影提供)

席間，總分所代表介紹本屆懇親大會及會務情況，並向新任總長、副總長致意。李可喬致詞時談及宗親組織延續傳統、聯繫各地宗親及參與僑社事務等工作。

李氏總分所指出，全美李氏懇親大會主要為各地宗親提供交流平台，並透過祭祖及聯誼活動維繫不同地區李氏宗親組織之間的聯繫。

精華 FAQ

  • 此次活動同時包含祭祖儀式與聯歡宴會，主要是慶祝全美李氏第25屆懇親大會圓滿舉行，並宣告新一屆總長、副總長正式就任。

  • 新任領導成員共有4人：李溢熙任美東總長、李寶任美西總長、李潤榮任美東副總長、李金生任美西副總長，當日也共同參與祭祖。

  • 除來自各地的李氏宗親外，還有多名僑界人士與政界代表出席，包括伍銳賢、李志強及李榮恩等。活動除聯誼外，也強調宗親傳統與社群連結。

芝加哥 西雅圖 李氏總分所

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