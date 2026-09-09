紐約李氏總分所祭祖設宴 4位新領導就任

紐約李氏總分所祭祖設宴，四位新任總長副總長就任。(蘇群娟／攝影提供)

紐約李氏總分所 日前在曼哈頓華埠舉行祭祖儀式並設宴，慶祝全美李氏第25屆懇親大會圓滿舉行，以及新一屆總長、副總長就任；主辦方表示，當日約有400名來自各地的宗親及僑界人士出席。

祭祖儀式9月4日上午在紐約李氏總分所會所舉行。新任總長、副總長及總分所成員依傳統禮俗上香、獻酒，追念歷代先祖。祭壇備有三牲、鮮果等祭品，與會宗親依序參拜；元老李可喬亦攜家人出席。

紐約李氏總分所祭祖設宴，四位新任總長副總長就任。(蘇群娟／攝影提供)

據紐約李氏總分所資料，新一屆全美李氏領導成員包括來自紐約的李溢熙，出任美東總長；來自西雅圖 的李寶，出任美西總長；芝加哥 的李潤榮出任美東副總長；以及來自洛杉磯的李金生，出任美西副總長。四人當日亦參與祭祖儀式。

李氏總分所表示，宴會筵開數十席，除來自紐約及外州的李氏宗親外，亦有紐約中華公所主席伍銳賢等多名僑界人士出席，駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強、州眾議員李榮恩(Grace Lee)，以及李氏總分所多名元老、歷任主席及顧問等也出席晚宴。

紐約李氏總分所祭祖設宴，四位新任總長副總長就任。(蘇群娟／攝影提供)

席間，總分所代表介紹本屆懇親大會及會務情況，並向新任總長、副總長致意。李可喬致詞時談及宗親組織延續傳統、聯繫各地宗親及參與僑社事務等工作。

李氏總分所指出，全美李氏懇親大會主要為各地宗親提供交流平台，並透過祭祖及聯誼活動維繫不同地區李氏宗親組織之間的聯繫。