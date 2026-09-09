紐約生存手冊／聯邦福利縮緊 善用市府3項飲食補助

紐約市府設有三項健康飲食補助計畫，可在聯邦福利縮減當下為民眾紓困。(記者許君達／攝影)

隨著聯邦福利縮緊，愈來愈多紐約市 民正面臨食物短缺問題。政策倡導團體指出，紐約市府設有三項健康飲食補助計畫，不僅能將新鮮食材宅配到家、折抵農夫市場購物金，還能讓民眾在購買蔬果時享有一比一的金額加碼，呼籲符合條件的家庭踴躍申請。

其中，健康卡券(Health Buck)回饋計畫由市衛生局執行，發放適用於全市百餘個農夫市場(Farmers' Market)的兩元折扣券。無論是否領取糧食券 (SNAP)補助，所有紐約市民均可使用該計畫。糧食券領取者在農夫市場每消費兩元，即可獲得兩元折扣券，每日上限為10元；非糧食券領取者則可透過社區非營利組織或宗教團體領取。民眾可發送簡訊「so good」至55676查詢附近的農夫市場位置。

第二項名為「好物加碼計畫」(Get the Good Stuff)的項目則專為糧食券領取者設計，民眾在全市約24家指定超市使用糧食券購買新鮮蔬果或豆類時，每消費一元即可獲得同等價值的回饋金供下次使用，每日上限為10元。食品倡導團體指出，該計畫能有效緩解因未能符合工作要求而遭扣減補助額度的家庭壓力。

最後一項則是「生鮮食材宅配」(Groceries to go)計畫，為面臨食物短缺且患有慢性病的居民提供免費生鮮配送服務。申請人須為「紐約市公立醫院系統照顧計畫」(NYC Health + Hospitals Care Program)成員。該計畫為一至二人家庭提供每月110元、三人以上家庭每月270元的額度，民眾可線上選購，並安排送貨上門或到店自取。

該計畫去年已協助超過3000名居民。不過市府官員補充說明，由於行政合約延誤，該宅配計畫目前暫時停止接受新申請。對於該三項計畫，民眾可於市衛生局官網了解更多信息。